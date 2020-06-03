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2020-06-03T17:47
https://ria.ru/20200603/1572420259.html
Путин поддержал идею создания центра геномных исследований в Югре
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РИА Новости

Путин поддержал идею создания центра геномных исследований в Югре

17:47 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой по созданию опорного центра геномных исследований в ХМАО.
Как рассказала глава региона, в Сургуте ведутся работы по созданию научно-технического центра, в том числе центра высоких биотехнологий, который признан объединить усилия более 200 специалистов.
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"Ключевым партнером правительства автономного округа стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", который в свою очередь стал одной из площадок геномного центра. В этой связи я очень прошу поддержать нас в реализации этого проекта. Дать поручение Министерству науки и высшего образования, определив наш регион опорным для создаваемого Курчатовским институтом центра геномных исследований", - сказала Комарова.
Президент поддержал предложение главы ХМАО.
"Хорошо. Я не только ничего против не имею, но наоборот, согласен, поддерживаю. Конечно, Наталья Владимировна, нужно проработать будет с министерством, потому что в ведомстве могут быть свои представления о том, где реализовывать подобные проекты наиболее предпочтительно", - сказал Путин.
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