Путин поддержал идею создания центра геномных исследований в Югре

"Ключевым партнером правительства автономного округа стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", который в свою очередь стал одной из площадок геномного центра. В этой связи я очень прошу поддержать нас в реализации этого проекта. Дать поручение Министерству науки и высшего образования, определив наш регион опорным для создаваемого Курчатовским институтом центра геномных исследований", - сказала Комарова.

"Хорошо. Я не только ничего против не имею, но наоборот, согласен, поддерживаю. Конечно, Наталья Владимировна, нужно проработать будет с министерством, потому что в ведомстве могут быть свои представления о том, где реализовывать подобные проекты наиболее предпочтительно", - сказал Путин.