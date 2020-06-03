Российский посол в США прокомментировал ситуацию в Гонконге

"И, кстати говоря, вот еще один пример двойных стандартов – это очень часто проходит в прессе и в российской прессе: сопоставление Гонконга и Крыма. Но однозначно, с одной стороны, говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела, а с другой стороны, также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму", - добавил посол.