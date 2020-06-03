Российский посол в США прокомментировал ситуацию в Гонконге

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Все, что происходит в Гонконге, является внутренним делом Китая, вмешательство недопустимо, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"Мы исходим из того, что все, что происходит сегодня в Гонконге, и то, что решается в Пекине в отношении Гонконга, это внутреннее дело Китайской народной республики. Мы считаем избыточным и неприемлемым какое-либо вмешательство во внутренние дела этого государства", - сказал посол в эфире программы "60 минут" телеканала "Россия 1".
"И, кстати говоря, вот еще один пример двойных стандартов – это очень часто проходит в прессе и в российской прессе: сопоставление Гонконга и Крыма. Но однозначно, с одной стороны, говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела, а с другой стороны, также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму", - добавил посол.
Готовящийся законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. Президент США Дональд Трамп уже пригрозил применить санкции и отозвать специальный статус Гонконга. Китай отверг любую критику и заявил, что вопросы Гонконга являются исключительно его внутренним делом.
Законопроект будет предусматривает запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность. Он предполагает запрет на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне.