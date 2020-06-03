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Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел
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РИА Новости

Посол России в США согласился с Трампом, что формат G7 устарел

17:44 03.06.2020 (обновлено: 18:09 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей АгарышевПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов
© РИА Новости / Алексей Агарышев
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Россия согласна с президентом США Дональдом Трампом, что формат "большой семерки" устарел, сказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее Трамп заявил, что переносит встречу "большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно 4 страны, включая Россию. По его словам, присутствия России в G7 требует здравый смысл.
"Подчеркну, что мы внимательно смотрим за всеми высказываниями американского президента, и мы отфиксировали заявление американского президента о том, что формат "семёрки" выглядит как уже устаревший, как устаревшая группа стран, которые не отражают должным образом происходящее в мире. С таким подходом, разумеется, мы согласны", - сказал Антонов в эфире программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Мы исходим из того, что решать вопросы мировой политики надо не в элитарных клубах, а решать надо в более широкой представленности... Плохо себе представляю, как можно решать какие-либо международные дела без Китая", - добавил посол.
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Дональд ТрампРоссияG7Анатолий АнтоновВашингтон (город)СШАВ мире
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