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Туризм
2020-06-03T18:43
https://ria.ru/20200603/1572419954.html
Курорты Филиппин не спешат принимать туристов
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РИА Новости

Курорты Филиппин не спешат принимать туристов

18:43 03.06.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. По словам министра туризма Бернадетты Ромуло-Пуят, несмотря на то, что регионы Филиппин могли открыться уже 1 июня, курорты страны не готовы принимать туристов, сообщает TTG Asia.
Даже направления, с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и минимальными ограничениями, например, острова Боракай и Бохоль, а также город Багио, пока не собираются приглашать гостей.
Губернатор провинции Бохоль Артур Яп отметил, что открытие региона возможно в июле. Мэр Багио Бенджамин Магалонг сообщил о вероятном начале работы турсектора в сентябре.
Ромуло-Пуят отметила, что многие провинции неохотно принимают коммерческие рейсы. Они используют время для подготовки своих собственных протоколов по охране труда и технике безопасности. Департамент туризма использует задержку для обработки отелей, которые подали заявки на получение сертификата для работы.
Согласно правилам карантина, путешествия разрешены не по всей стране, так, например, они запрещены в столице Маниле и на острове Себу.
По статистике, с января по май на Филиппинах было зарегистрировано 1,3 миллиона иностранных туристов, что на 62,2 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года —3,46 миллиона человек. Международных гостей практически не было в апреле и мае.
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