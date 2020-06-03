Курорты Филиппин не спешат принимать туристов

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. По словам министра туризма Бернадетты Ромуло-Пуят, несмотря на то, что регионы Филиппин могли открыться уже 1 июня, курорты страны не готовы принимать туристов, По словам министра туризма Бернадетты Ромуло-Пуят, несмотря на то, что регионы Филиппин могли открыться уже 1 июня, курорты страны не готовы принимать туристов, сообщает TTG Asia.

Даже направления, с низким уровнем заболеваемости коронавирусом и минимальными ограничениями, например, острова Боракай и Бохоль, а также город Багио, пока не собираются приглашать гостей.

Губернатор провинции Бохоль Артур Яп отметил, что открытие региона возможно в июле. Мэр Багио Бенджамин Магалонг сообщил о вероятном начале работы турсектора в сентябре.

Ромуло-Пуят отметила, что многие провинции неохотно принимают коммерческие рейсы. Они используют время для подготовки своих собственных протоколов по охране труда и технике безопасности. Департамент туризма использует задержку для обработки отелей, которые подали заявки на получение сертификата для работы.

Согласно правилам карантина, путешествия разрешены не по всей стране, так, например, они запрещены в столице Маниле и на острове Себу.