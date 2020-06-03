В ГД внесли проект о повышении прозрачности госзакупок для нацпроектов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сенатор Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение прозрачности госзакупок товаров, работ и услуг, используемых для реализации национальных проектов и программ, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования, показал, что в настоящее время актуальны вопросы установления особых условий закупки товара, работ и услуг для реализации национальных проектов (программ) и распространения данных условий на подрядчиков", - поясняют разработчики.

Законопроект обязывает поставщика, подрядчика или исполнителя работ при госзакупках предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями и субподрядчиками, по форме, утверждаемой заказчиком. Эта информация должна представляться в течение пяти дней с момента осуществления на основании заключенного договора с соисполнителем, субподрядчиком о закупке товара, работы, услуг, указывается в законопроекте.

При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление такой информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени, начисляемой за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от цены договора, заключенного с соисполнителем или субподрядчиком.