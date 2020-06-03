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2020-06-03T17:41
https://ria.ru/20200603/1572419868.html
В ГД внесли проект о повышении прозрачности госзакупок для нацпроектов
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РИА Новости

В ГД внесли проект о повышении прозрачности госзакупок для нацпроектов

17:41 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
У здания Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Сенатор Константин Долгов и депутат Владимир Гутенев внесли в Госдуму законопроект, направленный на повышение прозрачности госзакупок товаров, работ и услуг, используемых для реализации национальных проектов и программ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
"Анализ правоприменительной практики, обусловившей необходимость изменения правового регулирования, показал, что в настоящее время актуальны вопросы установления особых условий закупки товара, работ и услуг для реализации национальных проектов (программ) и распространения данных условий на подрядчиков", - поясняют разработчики.
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Законопроект обязывает поставщика, подрядчика или исполнителя работ при госзакупках предоставить заказчику информацию о товарах, работах, услугах, закупаемых соисполнителями и субподрядчиками, по форме, утверждаемой заказчиком. Эта информация должна представляться в течение пяти дней с момента осуществления на основании заключенного договора с соисполнителем, субподрядчиком о закупке товара, работы, услуг, указывается в законопроекте.
При этом в контракте должна быть предусмотрена ответственность за непредоставление такой информации путем взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пени, начисляемой за каждый день просрочки в размере одной трехсотой действующей на дату ее уплаты ключевой ставки Банка России от цены договора, заключенного с соисполнителем или субподрядчиком.
Кроме того, документом предусматривается, что результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге по контрактам, заключенным в целях реализации национальных проектов или программ, будет отражаться заказчиком в специальном отчете, который будет размещаться в единой информационной системе в сфере закупок в порядке и по форме, определенной правительством.
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Владимир ГутеневКонстантин ДолговГосдума РФЭкономика
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