Посол России в США отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США и не злорадствует в связи с прокатившимися протестами по этой стране, сказал посол России в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что Россия "не злорадствует" в связи с волной протестов в США.
"Это, конечно, беда, погибают люди, мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародеров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам", - сказал Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Очень горькая констатация факта, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьёзными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстегиваем якобы то, что здесь происходит", - сказал посол.
Антонов подчеркнул, что американские газеты публикуют статьи с обвинениями, что "Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию". "Это все неправда", - добавил он.