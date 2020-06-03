Посол России в США отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам

Он отметил, что Россия "не злорадствует" в связи с волной протестов в США.

"Очень горькая констатация факта, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьёзными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстегиваем якобы то, что здесь происходит", - сказал посол.