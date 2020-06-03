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2020-06-03T17:58
https://ria.ru/20200603/1572419653.html
Посол России в США отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам
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РИА Новости

Посол России в США отверг обвинения в причастности Москвы к беспорядкам

17:38 03.06.2020 (обновлено: 17:58 03.06.2020)
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© REUTERS / Jonathan ErnstПротестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
© REUTERS / Jonathan Ernst
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в причастности к беспорядкам в США и не злорадствует в связи с прокатившимися протестами по этой стране, сказал посол России в США Анатолий Антонов.
Он отметил, что Россия "не злорадствует" в связи с волной протестов в США.
"Это, конечно, беда, погибают люди, мы видим, какие демонстрации, мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародеров, провокаторов, которые присоединяются к мирным демонстрантам", - сказал Антонов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
"Очень горькая констатация факта, что даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьёзными проблемами, пытаются найти российский след, пытаются обвинить Россию в том, что мы вмешиваемся во внутренние дела США, подстегиваем якобы то, что здесь происходит", - сказал посол.
Антонов подчеркнул, что американские газеты публикуют статьи с обвинениями, что "Россия якобы стоит за сценой и контролирует ситуацию". "Это все неправда", - добавил он.
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