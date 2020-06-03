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Ростовская область
Ростовская область
2020-06-03T17:35
https://ria.ru/20200603/1572419437.html
Ростовская область примет участие в проекте "Память Победы"
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РИА Новости

Ростовская область примет участие в проекте "Память Победы"

17:35 03.06.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКитель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
Китель с медалями ветерана Великой Отечественной войны
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 июн – РИА Новости. Ростовская область примет участие во всероссийском проекте "Память Победы", посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает правительство региона.
К участию в проекте приглашены дети, которые хотят разыскать своих родственников-участников Великой Отечественной войны, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 10 до 17 лет.
"Проект нацелен на содействие гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, сохранение исторической преемственности, привлечение внимания к военно-историческому наследию страны. Кроме того, еще одной его важной задачей является содействие в социализации детей-сирот", - приводятся в сообщении слова первого замгубернатора Игоря Гуськова.
По предварительным данным, 96 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в центрах помощи детям и в замещающих семьях в Ростовской области, уже решили принять участие в проекте.
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Ребята будут собирать и анализировать информацию о судьбах участников войны 1941-1945 годов. Для этого в регионе создадут рабочую группу, члены которой проведут обучающие вебинары и расскажут подросткам о технологии поиска – где можно получить интересующие сведения, как это сделать, куда можно обратиться за дополнительной информацией.
При этом несовершеннолетние сами будут определять, судьбу какого участника войны они будут исследовать. Это может быть их близкий или дальний родственник, или герой, с именем которого связаны памятные места населенного пункта.
"Память важна для каждого из нас, а для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, это особенно важно, потому что им порой немного известно о своих близких. Участие в проекте, возможно, поможет отыскать сведения о каком-то родственнике-фронтовике и впоследствии передать эту память своим детям", - подчеркнул Гуськов.
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