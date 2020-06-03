Лавров призвал к скорейшему освобождению удерживаемых в Ливии россиян

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Ахмедом Майтигом и министром иностранных дел ПНС Мухаммедом Сиялой в среду призвал к скорейшему освобождению удерживаемых россиян, сообщает министерство иностранных дел РФ.
"Перед ливийской стороной был в очередной раз поставлен вопрос о необходимости скорейшего и безусловного освобождения российских граждан Максима Шугалея и Самера Суэйфана, арестованных в Триполи в мае 2019 года", - говорится в сообщении.
"Акцентировалось, что пребывание российских граждан в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - добавили в ведомстве.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Москва предпринимает шаги по прояснению причин задержания в Ливии двух россиян. МИД России и посольство РФ в Ливии находятся в контакте с властями в Триполи и прорабатывают меры по оказанию задержанным гражданам необходимой консульской помощи.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.