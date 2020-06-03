Лавров призвал к скорейшему освобождению удерживаемых в Ливии россиян

Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии

Стороны конфликта в Ливии согласились возобновить переговоры о перемирии

"Акцентировалось, что пребывание российских граждан в тюрьме в Триполи является сейчас главным препятствием для поступательного развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества", - добавили в ведомстве.