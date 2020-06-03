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2020-06-03T17:29
https://ria.ru/20200603/1572418996.html
Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину арестовали на два месяца
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РИА Новости

Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину арестовали на два месяца

17:29 03.06.2020
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© Фото : Полиция КиеваПолиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
Полиция перекрыла движение на мосту Метро в Киеве
© Фото : Полиция Киева
КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Днепровский районный суд украинской столицы арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, на два месяца с правом внесения почти 12 тысяч долларов залога, соответствующее решение в среду зачитала судья во время заседания.
В понедельник мужчина сообщил о "минировании" моста Метро в Киеве. Правоохранители проверили спецоперацию и задержали мужчину, который угрожал взорвать мост. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция возбудила дело по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у что у задержанного не нашли взрывчатку, он использовал муляж.
"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Ткаленко… удовлетворить. Применить к Ткаленко Виталию Федоровичу 21.05.1988 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" министерства юстиции Украины сроком на 60 дней с момента фактического задержания, то есть до 29 июля 2020 года включительно. Определить Ткаленко Виталию Федоровичу залог в размере 110 прожиточных минимумов… что, соответственно, составляет 315,3 тысячи гривен (почти 12 тысяч долларов)", - зачитала решение судья, трансляцию вело агентство УНН.
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Министерство юстиции УкраиныКиевУкраинаВ мире
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