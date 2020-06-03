Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину арестовали на два месяца

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Днепровский районный суд украинской столицы арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, на два месяца с правом внесения почти 12 тысяч долларов залога, соответствующее решение в среду зачитала судья во время заседания.