Угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину арестовали на два месяца

КИЕВ, 3 июн - РИА Новости. Днепровский районный суд украинской столицы арестовал мужчину, угрожавшего взорвать мост Метро, на два месяца с правом внесения почти 12 тысяч долларов залога, соответствующее решение в среду зачитала судья во время заседания.
В понедельник мужчина сообщил о "минировании" моста Метро в Киеве. Правоохранители проверили спецоперацию и задержали мужчину, который угрожал взорвать мост. Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что полиция возбудила дело по статье "заведомо ложное сообщение о минировании" в связи с тем, что у что у задержанного не нашли взрывчатку, он использовал муляж.
"Ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей Ткаленко… удовлетворить. Применить к Ткаленко Виталию Федоровичу 21.05.1988 года рождения меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" министерства юстиции Украины сроком на 60 дней с момента фактического задержания, то есть до 29 июля 2020 года включительно. Определить Ткаленко Виталию Федоровичу залог в размере 110 прожиточных минимумов… что, соответственно, составляет 315,3 тысячи гривен (почти 12 тысяч долларов)", - зачитала решение судья, трансляцию вело агентство УНН.