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Калужская область
Калужская область
2020-06-03T17:35
https://ria.ru/20200603/1572418983.html
Китайский проект по производству турбин стартует под Калугой в 2020 году
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РИА Новости

Китайский проект по производству турбин стартует под Калугой в 2020 году

17:33 03.06.2020 (обновлено: 17:35 03.06.2020)
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© РИА НовостиПроизводство турбин
Производство турбин
© РИА Новости
КАЛУГА, 3 июн – РИА Новости. Правительство Калужской области заключило в среду соглашение с Харбинской электрической корпорацией (КНР) о намерении реализовать в регионе проект по производству энергооборудования для тепловых электростанций за 10 миллиардов рублей, реализация проекта стартует в 2020 году, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
Встреча представителей региона с представителями корпорации прошла в формате видеоконференцсвязи. По итогам стороны подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.
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"Харбинская электрическая корпорация планирует строить на Людиновской площадке особой экономической зоны "Калуга" предприятие по производству энергетического оборудования, не имеющего аналогов в России. Это паровые котлы, турбины и турбогенераторы для энергоблоков тепловых электрических станций. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Планируется создать около 300 новых рабочих мест", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным правительства Калужской области, в целях реализации проекта рассматривается возможность заключения специального инвестиционного контракта между правительством региона, министерством промышленности и торговли РФ и АО "РК Энергомаш". Срок действия контракта рассчитан на 15 лет - с 2020 по 2035 годы.
Харбинская электрическая корпорация – один из крупнейших производителей оборудования для электростанций в Китае. Корпорация занимается разработкой оборудования для производства электроэнергии по всему миру, участвует в проектировании, закупках и строительстве тепловых, гидро- и комбинированных электростанций.
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Калужская областьВладислав ШапшаЭнергомашКитайКалужская областьЭкономика
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