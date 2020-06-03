Китайский проект по производству турбин стартует под Калугой в 2020 году

КАЛУГА, 3 июн – РИА Новости. Правительство Калужской области заключило в среду соглашение с Харбинской электрической корпорацией (КНР) о намерении реализовать в регионе проект по производству энергооборудования для тепловых электростанций за 10 миллиардов рублей, реализация проекта стартует в 2020 году, сообщил врио губернатора Владислав Шапша.
Встреча представителей региона с представителями корпорации прошла в формате видеоконференцсвязи. По итогам стороны подписали соглашение о намерениях по реализации инвестиционного проекта.
"Харбинская электрическая корпорация планирует строить на Людиновской площадке особой экономической зоны "Калуга" предприятие по производству энергетического оборудования, не имеющего аналогов в России. Это паровые котлы, турбины и турбогенераторы для энергоблоков тепловых электрических станций. Объем инвестиций – 10 миллиардов рублей. Планируется создать около 300 новых рабочих мест", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
По данным правительства Калужской области, в целях реализации проекта рассматривается возможность заключения специального инвестиционного контракта между правительством региона, министерством промышленности и торговли РФ и АО "РК Энергомаш". Срок действия контракта рассчитан на 15 лет - с 2020 по 2035 годы.
Харбинская электрическая корпорация – один из крупнейших производителей оборудования для электростанций в Китае. Корпорация занимается разработкой оборудования для производства электроэнергии по всему миру, участвует в проектировании, закупках и строительстве тепловых, гидро- и комбинированных электростанций.