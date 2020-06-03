В Эстонии языковая инспекция получила более широкие полномочия

ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Парламент Парламент Эстонии в среду одобрил поправки к закону, согласно которым языковая инспекция преобразована в языковой департамент с более широкими полномочиями, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.

Языковая инспекция является правительственным учреждением, действующим при министерстве науки и образования Эстонии. Ее основными задачами являются надзор за исполнением требований к употреблению языка в делопроизводстве органов госвласти и местного самоуправления, а также в сфере обслуживания, торговли и здравоохранения.

"Языковая инспекция преобразована в языковой департамент. Департамент продолжит выполнять функции нынешней языковой инспекции, кроме того, министерство образования и науки передаст в сферу его компетенции ряд задач в области языковой политики", - говорится в сообщении.

Международные правозащитные организации неоднократно выступали с критикой работы языковой инспекции, отмечая, что в ряде случаев эстонская языковая политика и способы ее реализации носят дискриминационный характер.