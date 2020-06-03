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2020-06-03T17:27
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В Эстонии языковая инспекция получила более широкие полномочия
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РИА Новости

В Эстонии языковая инспекция получила более широкие полномочия

17:27 03.06.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкЦентр Таллина
Центр Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Центр Таллина. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 3 июн - РИА Новости. Парламент Эстонии в среду одобрил поправки к закону, согласно которым языковая инспекция преобразована в языковой департамент с более широкими полномочиями, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики.
Языковая инспекция является правительственным учреждением, действующим при министерстве науки и образования Эстонии. Ее основными задачами являются надзор за исполнением требований к употреблению языка в делопроизводстве органов госвласти и местного самоуправления, а также в сфере обслуживания, торговли и здравоохранения.
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"Языковая инспекция преобразована в языковой департамент. Департамент продолжит выполнять функции нынешней языковой инспекции, кроме того, министерство образования и науки передаст в сферу его компетенции ряд задач в области языковой политики", - говорится в сообщении.
Международные правозащитные организации неоднократно выступали с критикой работы языковой инспекции, отмечая, что в ряде случаев эстонская языковая политика и способы ее реализации носят дискриминационный характер.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) в 2015 году опубликовала доклад о соблюдении Эстонией международных обязательств в области прав человека, в котором рекомендовала эстонским властям "пресечь карательные функции языковой инспекции".
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