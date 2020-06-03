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2020-06-03T19:39
https://ria.ru/20200603/1572418863.html
Начальника цеха ТЭЦ-3 задержали после разлива топлива в Норильске
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РИА Новости

Начальника цеха ТЭЦ-3 задержали после разлива топлива в Норильске

17:27 03.06.2020 (обновлено: 19:39 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТабличка на здании генеральной прокуратуры РФ
Табличка на здании генеральной прокуратуры РФ
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. В Красноярском крае задержали начальника цеха ТЭЦ-3 компании "НТЭК" в качестве подозреваемого в рамках расследования разлива топлива, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
По материалам прокурорских проверок возбудили три уголовных дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод".
"В рамках расследования в качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК", — отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
В пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: один из резервуаров для хранения дизельного топлива получил повреждения, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Компания "Норникель" сообщила, что основная причина аварии — потепление. В условиях вечной мерзлоты оно привело в движение опоры под цистернами, где хранился дизель. После этого краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
Место разлива топлива в Норильске
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В среду на совещании у президента Владимира Путина глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о разливе топлива в Норильске поступила в ведомство только через два дня после инцидента. Путин заявил, что поручит правоохранительным органам оценить работу должностных лиц при ЧП в Норильске. Глава государства также сообщил, что ему придется попросить стражей порядка разобраться с информацией о своевременности передачи сведений об инциденте в МЧС. Президент также заявил, что согласен объявить чрезвычайную ситуацию федерального уровня в зоне разлива топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеГенеральная прокуратура РФКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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