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Лавров призвал к прекращению огня в Ливии
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РИА Новости

Лавров призвал к прекращению огня в Ливии

17:27 03.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с вице-премьером Правительства национального согласия (ПНС) Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии, заявили в среду в российском МИД.
"В ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее. При этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политсил и общественных движений", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи.
Как ранее заявил РИА Новости присутствовавший на переговорах источник в МИД РФ, стороны в среду не обсуждали возможность новой встречи командующего ливийской национальной армией Халифы Хафтара с главой правительства нацсогласия Фаизом Сарраджем в Москве.
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