Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией

"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) время уходит", — сказал Песков.

СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Дональд Трамп говорил о намерении выработать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США, но в Пекине эту идею отвергли.