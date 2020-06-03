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2020-06-04T01:23
https://ria.ru/20200603/1572418714.html
Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией
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РИА Новости

Песков прокомментировал слова Трампа о ядерном пакте с Россией

17:26 03.06.2020 (обновлено: 01:23 04.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
Пуск баллистической ракеты с полигона Капустин Яр
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Дональда Трампа о "ядерном пакте" с Россией.

"Считаем, что министры иностранных дел должны интенсифицировать работу с учетом того, что по ДСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. — Прим. ред.) время уходит", — сказал Песков.

Ранее американский лидер в интервью радио Fox заявил о своем желании заключить "ядерный пакт" с Москвой. По его словам, "безопасный атом" — "самая большая проблема, которая есть в мире".
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Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим соглашением между Россией и США об ограничении военной мощи. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Дональд Трамп говорил о намерении выработать новый трехсторонний ядерный договор между Россией, Китаем и США, но в Пекине эту идею отвергли.
Как заявлял замглавы российского МИД Сергей Рябков, шансы на то, что Договор о стратегических наступательных вооружениях продлят, стремятся к нулю.
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Договор СНВ-3КитайСШАРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Опять США что то придумали.С ними нужно ухо держать востро,верить им не стоит,они не надежные.
3 июня, 17:54
Alex Baz61
170104010
Россия в своей иcтории, уже заключала пакт о ненападении Германии и помним чем это закончилось!!!
3 июня, 18:29
Robin Bobin
140003210
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