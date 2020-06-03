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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:47
https://ria.ru/20200603/1572418577.html
В Подмосковье с 8 июня начнут возобновлять плановую медпомощь
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РИА Новости

В Подмосковье с 8 июня начнут возобновлять плановую медпомощь

17:23 03.06.2020 (обновлено: 17:47 03.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАндрей Воробьев
Андрей Воробьев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Андрей Воробьев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Плановая медицинская помощь будет доступна жителям Подмосковья с 8 июня, еще через неделю, с 15 июня, число коек для планового лечения будет увеличено, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"С 8 июня первый этап (возобновления плановой медпомощи в Подмосковье), с 15 июня еще большее количество коек мы открываем. Сегодняшняя ситуация говорит нам, что мы можем закрывать те койки, которые были созданы в экстренном порядке (для помощи пациентам с COVID-19)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМосковская область (Подмосковье)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевОбщество
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