В Подмосковье с 8 июня начнут возобновлять плановую медпомощь

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Плановая медицинская помощь будет доступна жителям Подмосковья с 8 июня, еще через неделю, с 15 июня, число коек для планового лечения будет увеличено, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.
"С 8 июня первый этап (возобновления плановой медпомощи в Подмосковье), с 15 июня еще большее количество коек мы открываем. Сегодняшняя ситуация говорит нам, что мы можем закрывать те койки, которые были созданы в экстренном порядке (для помощи пациентам с COVID-19)", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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