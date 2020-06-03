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Омская область
2020-06-03T18:30
https://ria.ru/20200603/1572418553.html
Омский губернатор поручил ускорить стройку школы в "Амурском-2"
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РИА Новости

Омский губернатор поручил ускорить стройку школы в "Амурском-2"

17:27 03.06.2020 (обновлено: 18:30 03.06.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков проверил ход строительства школы в спальном микрорайоне Омска
Губернатор Омской области Александр Бурков проверил ход строительства школы в спальном микрорайоне Омска
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 3 июн - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков проверил ход строительства школы в быстрорастущем спальном микрорайоне Омска и поручил за месяц устранить отставание от сроков, сообщили в среду в правительстве области.
Новый объект стоимостью 650 миллионов рублей возводят по нацпроекту "Образование", его планируют сдать к ноябрю 2020 года.
Строительная готовность школы на 3 июня составляет 75%, сообщили в пресс-службе правительства региона. Уже готовы коробка здания, тепловой контур, лестничные марши и входные группы, идёт утепление стен, устройство коммуникаций и сетей, монтаж кровли и вентилируемых фасадов, в здании рабочие монтируют вентиляцию, ведут отделку.
"Губернатор Александр Бурков обратил внимание на отставание от графика. Представителям заказчика и застройщика (СМУ-9 Стройбетон "Космическое") пришлось пояснять сложившееся положение: пусть не критичное, но запоздание по срокам есть", - сообщили в среду в правительстве Омской области.
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Подрядчик пояснил губернатору, что была нехватка людей, затруднения с поставкой материалов. Александр Бурков дал на устранение недочетов время до 1 июля.
"Мы видим отставание от плана по нескольким видам работ - от одной до трёх недель. Сегодня на штабе подрядчику поставлена задача в течение месяца нагнать сроки и выйти на плановые значения. По качеству замечаний нет, проблем между подрядчиком и службой заказчика тоже... Дано указание вывести на объект дополнительно порядка 170 человек. Надеемся, что он будет сдан к 1 ноября, как и стоит у нас в планах", - цитирует губернатора пресс-служба правительства.
"Объект знаковый - мы строим впервые такую большую школу на 1122 места. Мы должны по поручению президента в рамках нацпроекта построить шесть школ до 2022 года. Это поселок Черлак, Горьковское, Исилькуль, потом здесь, в городе на Завертяева недалеко, и в Омском районе - в "Ясной Поляне", - отметил Александр Бурков.
Новая школа в микрорайоне "Амурский-2" в Омске - самый крупный объект системы среднего образования в регионе. В комплексе сооружений на 50 учебных классов начальной, основной и старшей школы предусмотрены комнаты продлённого дня, спальни для младших групп, актовый зал на 500 зрительских мест, пять спортивных залов, библиотека с книгохранилищем и читальным залом, музей, столовая на 570 посадочных мест, два лифта.

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