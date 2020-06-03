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Религия и мировоззрение
2020-06-03T17:52
https://ria.ru/20200603/1572418408.html
Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569977938_0:57:2967:1726_1036x0_80_0_0_9a3a803a7aba7447765c0eb46c1bf2e0.jpg
РИА Новости

Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице

17:19 03.06.2020 (обновлено: 17:52 03.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения
Мужчина в защитной маске у Храма Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова, закрытого для посещения
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Богослужения в Московской области будут проводиться на открытом воздухе, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Главный санитарный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет тёплым. Все, что касается таких таинств, как причастие и исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм, его должен соблюдать каждый священнослужитель", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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