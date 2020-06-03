Богослужения в Подмосковье будут проходить на улице

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Богослужения в Московской области будут проводиться на открытом воздухе, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"Главный санитарный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего, служба проходит на улице, сейчас, слава богу, лето, надеемся, что оно всё-таки будет тёплым. Все, что касается таких таинств, как причастие и исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм, его должен соблюдать каждый священнослужитель", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".
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