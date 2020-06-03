После разлива топлива в Норильске возбудили три уголовных дела

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили после разлива в Три уголовных дела возбудили после разлива в Норильске 20 тысяч тонн топлива, которое утекло в местные реки и озеро, сообщает в среду Генпрокуратура России.

"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в релизе.

По поручению президента Владимира Путина ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры.

"Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарная (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море", - добавляется в релизе.

Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.