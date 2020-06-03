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2020-06-03T17:55
https://ria.ru/20200603/1572418292.html
После разлива топлива в Норильске возбудили три уголовных дела
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РИА Новости

После разлива топлива в Норильске возбудили три уголовных дела

17:16 03.06.2020 (обновлено: 17:55 03.06.2020)
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Три уголовных дела возбудили после разлива в Норильске 20 тысяч тонн топлива, которое утекло в местные реки и озеро, сообщает в среду Генпрокуратура России.
"По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ), ст. 250 УК РФ (загрязнение вод)", - говорится в релизе.
По поручению президента Владимира Путина ситуация находится под особым контролем Генпрокуратуры.
"Авария привела к тому, что топливо проникло в почву и ближайшие водоемы – реку Амбарная (обеспечивает водой жителей района Кайеркан Норильска), озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море", - добавляется в релизе.
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
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По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попали в местный ручей и речку Амбарная.
Сегодня на совещании у президента глава МЧС РФ Евгений Зиничев констатировал, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В связи с этим Путин решил поручить силовикам оценить работу местных чиновников.
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Евгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинРазлив дизельного топлива в НорильскеГенеральная прокуратура РФНорильскПроисшествия
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