Всем итальянским медикам предоставили бесплатный вход в музеи в Ватикане

ВАТИКАН, 3 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. В знак благодарности к медикам, ведущим борьбу с COVID-19, губернаторство государства-города Ватикан объявило в среду о том, что на несколько дней предоставляет им бесплатный вход во всемирно известные Ватиканские музеи, а также комплекс Папских вилл в летней резиденции Кастель-Гандольфо под Римом.
Свободный доступ будет обеспечен для всех врачей, медсестер, санитаров и других представителей медицинского и технического персонала государственных и частных лечебных учреждений, действующих на территории Италии. Медики и сопровождающие их лица смогут увидеть шедевры Ватиканских музеев с 8 по 13 июня и посетить Папские виллы в выходные дни на этой и будущей неделе.
"Ватиканские музеи хотят таким образом присоединиться к вселенскому чувству благодарности в отношении медицинских работников. Этот простой, но полный значения жест вдохновлен убежденностью в том, что искусство и медицина объединены одной целью – заботиться о человеке", - говорится в сообщении губернаторства государства-города Ватикан.
С 10 марта власти Ватикана приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В частности, были закрыты для туристов и экскурсий Собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира, а также Ватиканские музеи. Музеи и археологические зоны, существующие при папских базиликах Рима, были закрыты еще 8 марта.
В понедельник Ватиканские музеи вновь открылись для посетителей после почти трехмесячного перерыва, хотя и в несколько ограниченном режиме. Музейный комплекс Папских вилл и Апостольского дворца в Кастель-Гандольфо возобновит свою работу в субботу 6 июня.
По информации национальной федерация итальянских медиков Fnomceo, число врачей, которые скончались после инфицирования коронавирусом COVID-19, составляет сейчас 167 человек.
Согласно официальным данным, по состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 160 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 530 человек.