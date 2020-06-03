Всем итальянским медикам предоставили бесплатный вход в музеи в Ватикане

ВАТИКАН, 3 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. В знак благодарности к медикам, ведущим борьбу с COVID-19, губернаторство государства-города В знак благодарности к медикам, ведущим борьбу с COVID-19, губернаторство государства-города Ватикан объявило в среду о том, что на несколько дней предоставляет им бесплатный вход во всемирно известные Ватиканские музеи, а также комплекс Папских вилл в летней резиденции Кастель-Гандольфо под Римом

Свободный доступ будет обеспечен для всех врачей, медсестер, санитаров и других представителей медицинского и технического персонала государственных и частных лечебных учреждений, действующих на территории Италии . Медики и сопровождающие их лица смогут увидеть шедевры Ватиканских музеев с 8 по 13 июня и посетить Папские виллы в выходные дни на этой и будущей неделе.

"Ватиканские музеи хотят таким образом присоединиться к вселенскому чувству благодарности в отношении медицинских работников. Этот простой, но полный значения жест вдохновлен убежденностью в том, что искусство и медицина объединены одной целью – заботиться о человеке", - говорится в сообщении губернаторства государства-города Ватикан.

С 10 марта власти Ватикана приняли ряд чрезвычайных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. В частности, были закрыты для туристов и экскурсий Собор Святого Петра и площадь перед главным католическим храмом мира, а также Ватиканские музеи. Музеи и археологические зоны, существующие при папских базиликах Рима, были закрыты еще 8 марта.

В понедельник Ватиканские музеи вновь открылись для посетителей после почти трехмесячного перерыва, хотя и в несколько ограниченном режиме. Музейный комплекс Папских вилл и Апостольского дворца в Кастель-Гандольфо возобновит свою работу в субботу 6 июня.

По информации национальной федерация итальянских медиков Fnomceo, число врачей, которые скончались после инфицирования коронавирусом COVID-19, составляет сейчас 167 человек.