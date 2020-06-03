В Волгоградской области нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку

ВОЛГОГРАД, 3 июн – РИА Новости. Пенсионерка в Волгоградской области заблудилась в лесу и провела там две ночи, ее госпитализировали, сообщили РИА Новости в комитете здравоохранения региона.
По информации ГУ МВД по Волгоградской области, в среду полицейским и волонтерам удалось найти пожилую жительницу Светлоярского района, которая ушла в понедельник в лес за грибами и заблудилась.
По данным полиции, 71-летнюю пенсионерку эвакуировали из леса, где она провела две ночи, и передали медикам.
"Женщина госпитализирована в терапевтическое отделение районной больницы, состояние средней тяжести, угрозы жизни нет", - сказали РИА Новости в комитете здравоохранения.