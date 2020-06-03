В СК по Рязанской области проверят данные о жестоком обращении с детьми

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о жестоком обращении с приемными детьми в многодетной семье в Дело о жестоком обращении с приемными детьми в многодетной семье в Рязанской области передали в следственное управление СК по региону, сообщается на сайте СК РФ.

"По инициативе следственных органов СК России по Рязанской области уголовное дело о жестоком обращении с приемными детьми, возбужденное органами внутренних дел, передано для дальнейшего расследования в органы СК", - говорится в сообщении.

Уточняется, что 2 июня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело после выявления факта жестокого обращения с подростками в семье, где воспитываются семеро приемных детей.

Установлено, что нетрезвая приемная мать применяла физическую силу к детям. "Больше всего насилию подвергаются двое подростков – 11-летняя девочка и ее 13-летний брат, у которых выявлены телесные повреждения. Детей в установленном законом порядке уже изъяли из приемной семьи и им оказывается психологическая помощь. Решается вопрос о дальнейшем нахождении в этой семье остальных приемных детей", - добавляется в сообщении.