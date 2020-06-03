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2020-06-03T17:14
https://ria.ru/20200603/1572418054.html
В СК по Рязанской области проверят данные о жестоком обращении с детьми
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РИА Новости

В СК по Рязанской области проверят данные о жестоком обращении с детьми

17:14 03.06.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Дело о жестоком обращении с приемными детьми в многодетной семье в Рязанской области передали в следственное управление СК по региону, сообщается на сайте СК РФ.
"По инициативе следственных органов СК России по Рязанской области уголовное дело о жестоком обращении с приемными детьми, возбужденное органами внутренних дел, передано для дальнейшего расследования в органы СК", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что 2 июня в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции возбудили уголовное дело после выявления факта жестокого обращения с подростками в семье, где воспитываются семеро приемных детей.
Установлено, что нетрезвая приемная мать применяла физическую силу к детям. "Больше всего насилию подвергаются двое подростков – 11-летняя девочка и ее 13-летний брат, у которых выявлены телесные повреждения. Детей в установленном законом порядке уже изъяли из приемной семьи и им оказывается психологическая помощь. Решается вопрос о дальнейшем нахождении в этой семье остальных приемных детей", - добавляется в сообщении.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также будет дана правовая оценка действиям социальных служб и органов профилактики, которые обязаны контролировать условия проживания детей в приемной семье.
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
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Следственный комитет России (СК РФ)Рязанская областьПроисшествия
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