Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются детские сады и ТЦ

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Детские сады и торговые центры откроются в Подмосковье, когда будет устойчивое снижение эпидемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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