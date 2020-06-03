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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T18:24
https://ria.ru/20200603/1572418047.html
Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются детские сады и ТЦ
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357745_0:0:1501:845_1036x0_80_0_0_387f97b0fe0619cf46cadde9b2c5d790.jpg
РИА Новости

Воробьев рассказал, когда в Подмосковье откроются детские сады и ТЦ

17:15 03.06.2020 (обновлено: 18:24 03.06.2020)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеДезинфекция поверхностей в детском саду
Дезинфекция поверхностей в детском саду
© РИА Новости / Варвара Гертье
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Детские сады и торговые центры откроются в Подмосковье, когда будет устойчивое снижение эпидемии коронавируса, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Уже сейчас каждый житель задает вопрос: когда откроется детский сад, что со школами, когда будут открыты торговые центры, когда можно пойти в кино или заняться спортом. Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии, другого рецепта нет", - заявил он в эфире канала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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