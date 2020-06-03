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Тверская область
2020-06-03T17:13
https://ria.ru/20200603/1572417948.html
Пожарные датчики установят в домах 1249 тверских многодетных семей
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РИА Новости

Пожарные датчики установят в домах 1249 тверских многодетных семей

17:13 03.06.2020
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© Depositphotos / phonlamaiДымовая сигнализация в комнате
Дымовая сигнализация в комнате
© Depositphotos / phonlamai
ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Тверские власти в этом году продолжат установку пожарных оповещателей в деревянных домах, в которых проживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода – приборы поставят в домах, где проживают 1249 многодетных семей, сообщает пресс-служба областного правительства.
На закупку приборов из областного бюджета будут направлены более двух миллионов рублей – вопрос о выделении средств рассматривался в среду на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба напоминает, что работа по обеспечению безопасности проживания семей началась в регионе в прошлом году. В 2019 году пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением. В каждом доме устанавливается по три автономных дымовых датчика.
В 2021 году планируется установить датчики ещё в 1262 домах, однако глава региона поручил ускорить процесс и обеспечить все эти дома пожарными оповещателями уже в этом году.
По статистике в 2018-2019 годах в России при срабатываниях автономных пожарных извещателей были спасены 646 человек, в том числе 336 детей.
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Тверская областьИгорь РуденяОбщество
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