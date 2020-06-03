Пожарные датчики установят в домах 1249 тверских многодетных семей

ТВЕРЬ, 3 июн – РИА Новости. Тверские власти в этом году продолжат установку пожарных оповещателей в деревянных домах, в которых проживают многодетные семьи с невысоким уровнем дохода – приборы поставят в домах, где проживают 1249 многодетных семей, сообщает пресс-служба областного правительства.
На закупку приборов из областного бюджета будут направлены более двух миллионов рублей – вопрос о выделении средств рассматривался в среду на заседании Бюджетной комиссии, которое провел губернатор области Игорь Руденя.
Пресс-служба напоминает, что работа по обеспечению безопасности проживания семей началась в регионе в прошлом году. В 2019 году пожарные оповещатели установили в 1987 деревянных домах с печным отоплением. В каждом доме устанавливается по три автономных дымовых датчика.
В 2021 году планируется установить датчики ещё в 1262 домах, однако глава региона поручил ускорить процесс и обеспечить все эти дома пожарными оповещателями уже в этом году.
По статистике в 2018-2019 годах в России при срабатываниях автономных пожарных извещателей были спасены 646 человек, в том числе 336 детей.
По статистике в 2018-2019 годах в России при срабатываниях автономных пожарных извещателей были спасены 646 человек, в том числе 336 детей.