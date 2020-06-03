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2020-06-03T18:05
https://ria.ru/20200603/1572417916.html
С места ЧП в Норильске вывезли более 4,5 тысячи тонн загрязненного грунта
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РИА Новости

С места ЧП в Норильске вывезли более 4,5 тысячи тонн загрязненного грунта

17:13 03.06.2020 (обновлено: 18:05 03.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанкСотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Свыше 4,5 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами грунта уже вывезено с места аварии на ТЭЦ в Норильске Красноярского края, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб региона.
"Проводятся работы по вывозу загрязненного грунта, всего с момента ЧП вывезено 4 504 тонны в промышленный отвал на территории ТЭЦ-3", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что только за минувшие сутки вывезено 784 тонны загрязненного грунта. Продолжаются сбор и утилизация нефтепродуктов. В частности, на реке Амбарная собрано 30 кубометров разлившегося дизельного топлива. Путем сожжения уже утилизировано порядка 4,5 кубометров. Кроме того, проводится установка дополнительных боновых заграждений в месте выхода реки Пясина из озера Пясино.
Всего к ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в среду привлекались 190 человек и 35 единиц техники.
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В минувшую пятницу на ТЭЦ-3 Норильска произошел инцидент: получил повреждения один из резервуаров хранения дизельного топлива, в результате произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии – потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня.
Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль. По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта.
На совещании у президента РФ Владимира Путина в среду глава МЧС Евгений Зиничев сообщил, что информация о ЧП в Норильске с разливом топлива поступила в ведомство только спустя два дня. Путин заявил, что поручит правоохранителям оценить работу должностных лиц при ЧП в Норильске, и сообщил, что ему придется попросить правоохранителей разобраться с информацией о своевременности передачи сведений в МЧС. Президент также заявил, что согласен объявить чрезвычайную ситуацию в зоне разлива топлива.
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Росприроднадзор оценил уровень загрязнения рек из-за ЧС в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеЕвгений ЗиничевСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Владимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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