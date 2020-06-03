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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:30
https://ria.ru/20200603/1572417887.html
Воробьев рассказал о распространении COVID-19 в Подмосковье
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572165203_0:129:3072:1857_1036x0_80_0_0_4851ef5b7129089c19e44ed83e1bddbe.jpg
РИА Новости

Воробьев рассказал о распространении COVID-19 в Подмосковье

17:12 03.06.2020 (обновлено: 17:30 03.06.2020)
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© Фото : Администрация правительства Кузбасса Машины скорой помощи, Кузбасс
Машины скорой помощи, Кузбасс
© Фото : Администрация правительства Кузбасса
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом пока очень зыбкая, надо продолжать соблюдать самоизоляцию, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует 0,85 - 0,92, а хотелось бы меньше", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, чтобы снизить коэффициент, "нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции", а также другие меры предосторожности. "Если это парикмахерская - это защитное стекло, респиратор, если это клиент или пациент, то обязательно он должен находиться в маске, даже в той же поликлинике", - отметил губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
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