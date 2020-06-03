Воробьев рассказал о распространении COVID-19 в Подмосковье

"У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует 0,85 - 0,92, а хотелось бы меньше", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, чтобы снизить коэффициент, "нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции", а также другие меры предосторожности. "Если это парикмахерская - это защитное стекло, респиратор, если это клиент или пациент, то обязательно он должен находиться в маске, даже в той же поликлинике", - отметил губернатор.