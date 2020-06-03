Воробьев рассказал о распространении COVID-19 в Подмосковье

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Стабилизация ситуации с коронавирусом пока очень зыбкая, надо продолжать соблюдать самоизоляцию, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"У нас ситуация стабилизировалась, об этом сейчас все говорят, но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения сегодня балансирует 0,85 - 0,92, а хотелось бы меньше", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, чтобы снизить коэффициент, "нужно дальше соблюдать меры изоляции и социальной дистанции", а также другие меры предосторожности. "Если это парикмахерская - это защитное стекло, респиратор, если это клиент или пациент, то обязательно он должен находиться в маске, даже в той же поликлинике", - отметил губернатор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.