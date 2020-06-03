В ЮНИСЕФ предупредили, что Европа может столкнуться со вспышкой кори

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Европейские страны могут столкнуться с массовой вспышкой кори, если плановая вакцинация, приостановленная из-за пандемии COVID-19, немедленно не возобновится, сообщила РИА Новости региональный директор Детского фонда Европейские страны могут столкнуться с массовой вспышкой кори, если плановая вакцинация, приостановленная из-за пандемии COVID-19, немедленно не возобновится, сообщила РИА Новости региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе Центральной Азии Афшан Хан.

"Я думаю, что в Европе, если мы не восстановим охват вакцинацией, мы рискуем столкнуться со вспышкой кори, это точно… Так что это реальная возможность, если мы не сможем восстановить проведение кампании плановой вакцинации в этом регионе", - заявила Хан.

По ее словам, в Европе не было сбоев в поставках вакцин, и у европейских стран достаточно запасов для возобновления процесса вакцинации.

"Мы все должны помнить, что если охват иммунизацией в 95% не будет достигнут и поддержан в каждой группе населения, то мы не сможем предотвратить распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин… В Европе главной проблемой станет корь, потому что это риск, с которым мы сталкивались в прошлом ", - сказала Хан.

Ранее ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщали, что свыше половины (53%) из 129 стран, по которым имелись данные, сообщили об умеренных и серьезных сбоях или полной приостановке работы служб вакцинации в марте-апреле 2020 года. Подобный подрыв глобальной иммунизации в глобальном масштабе является беспрецедентным с момента создания расширенных программ по иммунизации в 1970-х годах.

Многие страны временно и обоснованно приостановили профилактические массовые кампании вакцинации против таких заболеваний, как холера, корь, менингит, полиомиелит, столбняк, брюшной тиф и желтая лихорадка в связи с риском заражения и необходимостью сохранять физическую дистанцию на ранних стадиях пандемии COVID-19.