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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:06
https://ria.ru/20200603/1572417627.html
Губернатор Югры рассказала, когда регион выйдет на плато по COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/56/1555325689_0:283:3138:2048_1036x0_80_0_0_1c6c112bbc4b71ed1fa447bb757945ea.jpg
РИА Новости

Губернатор Югры рассказала, когда регион выйдет на плато по COVID-19

17:06 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом к третьей декаде июня, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи в ходе рабочей встречи в среду.
"По прогнозным данным, на плато по заболеваемости (коронавирусом) мы выйдем в регионе к третьей декаде июня. Ситуация контролируема, позволю себе это сказать, опираясь еще и на мнение медиков, вчера с ними встречалась", - сказала Комарова.
По ее словам, в регионе продолжают работу в условиях действия режима повышенной готовности 93% организаций от общего числа.
Согласно данным окружного оперативного штаба, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Югре семь дней подряд превышает 100, всего в регионе инфекция подтвердилась у 2847 человек, скончались 18 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаталья КомароваВладимир ПутинОбщество
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