Губернатор Югры рассказала, когда регион выйдет на плато по COVID-19

"По прогнозным данным, на плато по заболеваемости (коронавирусом) мы выйдем в регионе к третьей декаде июня. Ситуация контролируема, позволю себе это сказать, опираясь еще и на мнение медиков, вчера с ними встречалась", - сказала Комарова.

По ее словам, в регионе продолжают работу в условиях действия режима повышенной готовности 93% организаций от общего числа.

Согласно данным окружного оперативного штаба, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Югре семь дней подряд превышает 100, всего в регионе инфекция подтвердилась у 2847 человек, скончались 18 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно.