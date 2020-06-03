Губернатор Югры рассказала, когда регион выйдет на плато по COVID-19

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом к третьей декаде июня, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова президенту РФ Владимиру Путину по видеосвязи в ходе рабочей встречи в среду.
"По прогнозным данным, на плато по заболеваемости (коронавирусом) мы выйдем в регионе к третьей декаде июня. Ситуация контролируема, позволю себе это сказать, опираясь еще и на мнение медиков, вчера с ними встречалась", - сказала Комарова.
По ее словам, в регионе продолжают работу в условиях действия режима повышенной готовности 93% организаций от общего числа.
Согласно данным окружного оперативного штаба, число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Югре семь дней подряд превышает 100, всего в регионе инфекция подтвердилась у 2847 человек, скончались 18 из них. Режим обязательной самоизоляции в округе продлен до 15 июня включительно.
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