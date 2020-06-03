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2020-06-03T17:17
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Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах
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РИА Новости

Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах

17:05 03.06.2020 (обновлено: 17:17 03.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, если она будет в списке претендентов на пост главы региона.
Путин в среду провел с Комаровой рабочую встречу по видеосвязи. Комарова отметила, что срок ее полномочий на посту главы ХМАО заканчивается в сентябре 2020 года, заявила, что готова работать и в будущем, и спросила, поддержит ли ее президент.
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"Все это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу только пожелать вам успехов", - ответил Путин.
Согласно законодательству, до 14 июля 2020 года политические партии имеют право предложить до трех кандидатур губернатору Тюменской области, который представит список из пяти претендентов главе государства. До 23 августа президент РФ вносит три кандидатуры в думу автономного округа, и 13 сентября дума ХМАО должна выбрать губернатора.
Комарова возглавила автономный округ 1 марта 2010 года после того, как ее кандидатуру на рассмотрение думы Югры внес президент РФ. В сентябре 2015 года депутаты регионального парламента избрали ее на должность губернатора большинством голосов на пятилетний срок.
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Тюменская областьХанты-Мансийский автономный округНаталья КомароваВладимир ПутинПолитика
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