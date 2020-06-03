Путин пообещал поддержать главу ХМАО Комарову на выборах

Путин в среду провел с Комаровой рабочую встречу по видеосвязи. Комарова отметила, что срок ее полномочий на посту главы ХМАО заканчивается в сентябре 2020 года, заявила, что готова работать и в будущем, и спросила, поддержит ли ее президент.

"Все это в целом дает вам основание претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу только пожелать вам успехов", - ответил Путин.

Согласно законодательству, до 14 июля 2020 года политические партии имеют право предложить до трех кандидатур губернатору Тюменской области , который представит список из пяти претендентов главе государства. До 23 августа президент РФ вносит три кандидатуры в думу автономного округа, и 13 сентября дума ХМАО должна выбрать губернатора.