G7 планирует временно освободить беднейшие страны от долговых выплат

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Страны G7 планируют приостановить выплаты по долговым обязательствам беднейшими странами до конца года или дольше, говорится в релизе министерства финансов США.
Министерство отмечает, что пандемия коронавируса усугубила ситуацию с выплатой долга во многих странах с низким уровнем дохода.
"Мы полны решимости реализовать инициативу приостановления обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative - DSSI), согласованную с G20 и Парижским клубом, путем приостановления официальных двухсторонних выплат по долгу для беднейших стран до конца 2020 года и, возможно, дольше, предоставляя этим странам финансовое пространство для финансирования социального, медицинского и других секторов как ответ на пандемию", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.