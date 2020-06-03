G7 планирует временно освободить беднейшие страны от долговых выплат

Вызовы обширны. К чему приводит неучастие России в G8 МИД Украины недоволен планами американского президента пригласить Россию на саммит G7. Возможно ли сейчас возвращение к формату "большой восьмерки", в эфире радио Sputnik предположил политолог Иван Мезюхо.