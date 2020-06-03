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2020-06-03T17:03
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G7 планирует временно освободить беднейшие страны от долговых выплат
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РИА Новости

G7 планирует временно освободить беднейшие страны от долговых выплат

17:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Министерство финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Страны G7 планируют приостановить выплаты по долговым обязательствам беднейшими странами до конца года или дольше, говорится в релизе министерства финансов США.
Министерство отмечает, что пандемия коронавируса усугубила ситуацию с выплатой долга во многих странах с низким уровнем дохода.
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"Мы полны решимости реализовать инициативу приостановления обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative - DSSI), согласованную с G20 и Парижским клубом, путем приостановления официальных двухсторонних выплат по долгу для беднейших стран до конца 2020 года и, возможно, дольше, предоставляя этим странам финансовое пространство для финансирования социального, медицинского и других секторов как ответ на пандемию", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Флаги Большой восьмерки
Вчера, 10:42Сказано в эфире
Вызовы обширны. К чему приводит неучастие России в G8 МИД Украины недоволен планами американского президента пригласить Россию на саммит G7. Возможно ли сейчас возвращение к формату "большой восьмерки", в эфире радио Sputnik предположил политолог Иван Мезюхо.
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