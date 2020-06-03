Пандемия угрожает благополучию беременных женщина, заявили в ЮНИСЕФ

"Мы наблюдаем перенаправление столь многочисленных ресурсов здравоохранения для реагирования на пандемию, иногда нам это непонятно… Мы ожидаем, что это повлияет на здоровье людей повсюду… На фоне принятия мер по сдерживанию COVID-19 беременные женщины и дети подвергаются еще большей опасности, если у них нет доступа к должному обследованию, помощи при родах и послеродовому уходу", - сказала она.