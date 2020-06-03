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Распространение нового коронавируса
2020-06-03T17:02
https://ria.ru/20200603/1572417355.html
Пандемия угрожает благополучию беременных женщина, заявили в ЮНИСЕФ
https://cdn24.img.ria.ru/images/148739/95/1487399559_0:299:2971:1970_1036x0_80_0_0_7543e17409fe6a9606b7f60c9b53df0a.jpg
РИА Новости

Пандемия угрожает благополучию беременных женщина, заявили в ЮНИСЕФ

17:02 03.06.2020
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© AP Photo / Hermann J. KnippertzЛоготип ЮНИСЕФ
Логотип ЮНИСЕФ
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Логотип ЮНИСЕФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Беременные женщины и новорожденные младенцы по всему миру не получают достаточно медицинской поддержки из-за чрезмерной нагрузки на здравоохранение в связи с пандемией коронавируса, существует риск увеличения показателей ранней детской смертности, сообщила РИА Новости региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.
"Мы наблюдаем перенаправление столь многочисленных ресурсов здравоохранения для реагирования на пандемию, иногда нам это непонятно… Мы ожидаем, что это повлияет на здоровье людей повсюду… На фоне принятия мер по сдерживанию COVID-19 беременные женщины и дети подвергаются еще большей опасности, если у них нет доступа к должному обследованию, помощи при родах и послеродовому уходу", - сказала она.
По ее словам, существует вероятность увеличения детской смертности в регионах со слабой инфраструктурой в области здравоохранения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЮНИСЕФООНВ мире
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