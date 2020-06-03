Владелец разграбленного магазина в США рассказал о действиях полиции

Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов

Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полицейские в американской Атланте прибыли в уже разграбленный в ходе беспорядков магазин, перепутав с мародерами владельца и его помощников, хотя днем ранее никак не препятствовали погрому, сообщает Полицейские в американской Атланте прибыли в уже разграбленный в ходе беспорядков магазин, перепутав с мародерами владельца и его помощников, хотя днем ранее никак не препятствовали погрому, сообщает телеканал АВС

Хозяин заведения афроамериканец Сола Диас рассказал, что его бутик модной одежды и кроссовок Attom подвергся нападению в ночь на субботу, 30 мая, и был полностью разграблен. В воскресенье, когда он вместе с помощниками приступил к расчистке помещения, в магазин прибыл отряд из 15 полицейских, получивших сигнал о мародерах.

"Я был душевно травмирован. Я был с тремя чернокожими помощниками, и к нам пришли 15 полицейских, которые думали, что я пытаюсь разгромить собственный магазин. Для меня это был двойной шок, я даже не мог говорить", - заявил Диас.

Диас планировал открыть магазин 1 июня после долгой паузы, вызванной карантином из-за пандемии коронавируса . Он рассчитывал, что погромы обойдут магазин стороной, поскольку местные жители знали его как единственного афроамериканца, владеющего точкой в фешенебельном торговом центре.

"У меня украли все. Это конец", - сказал Диас, добавив, что вложил все деньги в разграбленное предприятие. Он отметил, что поддерживает мирные демонстрации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, но мародеры занимаются "другим делом".