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2020-06-03T17:03
https://ria.ru/20200603/1572417267.html
Владелец разграбленного магазина в США рассказал о действиях полиции
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РИА Новости

Владелец разграбленного магазина в США рассказал о действиях полиции

17:03 03.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкРазбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов
Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Полицейские в американской Атланте прибыли в уже разграбленный в ходе беспорядков магазин, перепутав с мародерами владельца и его помощников, хотя днем ранее никак не препятствовали погрому, сообщает телеканал АВС.
Хозяин заведения афроамериканец Сола Диас рассказал, что его бутик модной одежды и кроссовок Attom подвергся нападению в ночь на субботу, 30 мая, и был полностью разграблен. В воскресенье, когда он вместе с помощниками приступил к расчистке помещения, в магазин прибыл отряд из 15 полицейских, получивших сигнал о мародерах.
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"Я был душевно травмирован. Я был с тремя чернокожими помощниками, и к нам пришли 15 полицейских, которые думали, что я пытаюсь разгромить собственный магазин. Для меня это был двойной шок, я даже не мог говорить", - заявил Диас.
Диас планировал открыть магазин 1 июня после долгой паузы, вызванной карантином из-за пандемии коронавируса. Он рассчитывал, что погромы обойдут магазин стороной, поскольку местные жители знали его как единственного афроамериканца, владеющего точкой в фешенебельном торговом центре.
"У меня украли все. Это конец", - сказал Диас, добавив, что вложил все деньги в разграбленное предприятие. Он отметил, что поддерживает мирные демонстрации, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, но мародеры занимаются "другим делом".
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.
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