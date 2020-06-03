Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу прибыл во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Вывозной рейс из Вывозной рейс из Гонконга Гуанчжоу с россиянами на борту прибыл во Владивосток , следует из онлайн-табло владивостокского международного аэропорта.

Ранее Минтранс сообщал, что рейсом " Аэрофлота " 7213 Гонконг – Гуанчжоу – Владивосток – Москва летят 365 пассажиров. До Владивостока летят 125 человек, до Шереметьево – 240.

Во Владивостоке борт сел в 23.44 (16.44 мск). Планируется, что в Москву он вылетит в 01.55 местного времени 4 июня (18.55 мск 3 июня), прибытие в Шереметьево ожидается в 01.50 мск 4 июня.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.