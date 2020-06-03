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2020-06-03T16:58
https://ria.ru/20200603/1572417025.html
Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу прибыл во Владивосток
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РИА Новости

Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу прибыл во Владивосток

16:58 03.06.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 июн – РИА Новости. Вывозной рейс из Гонконга и Гуанчжоу с россиянами на борту прибыл во Владивосток, следует из онлайн-табло владивостокского международного аэропорта.
Ранее Минтранс сообщал, что рейсом "Аэрофлота" 7213 Гонконг – Гуанчжоу – Владивосток – Москва летят 365 пассажиров. До Владивостока летят 125 человек, до Шереметьево – 240.
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Во Владивостоке борт сел в 23.44 (16.44 мск). Планируется, что в Москву он вылетит в 01.55 местного времени 4 июня (18.55 мск 3 июня), прибытие в Шереметьево ожидается в 01.50 мск 4 июня.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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