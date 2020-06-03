Росприроднадзор оценил уровень загрязнения рек из-за ЧС в Норильске

На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Из цистерны вылилось порядка 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарная. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. ГМК "Норильский никель" рассчитывает ликвидировать разлив в течение 10-14 суток.

"Отобрано порядка 25 проб, установлено превышение ПДК в десятки тысяч раз в водных объектах. Максимальный объем нефти на боновых ограждениях на сегодняшний момент составляет 20 сантиметров, общая протяженность водных объектов от места загрязнения до боновых заграждений сейчас порядка 20 километров. Росприроднадзором оценивается излив и попадание на грунт порядка шести тысяч тонн нефтепродуктов и порядка 15 тысяч тонн попадания в водные объекты. Заполнены нефтепродуктами практически все притоки указанных рек", - сказала Радионова.