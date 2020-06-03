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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:59
https://ria.ru/20200603/1572416977.html
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572189315_0:345:3025:2047_1036x0_80_0_0_bda38453dd5730334f848a1173ac5a5d.jpg
РИА Новости

Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса

16:58 03.06.2020 (обновлено: 16:59 03.06.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Член-корреспондент РАН, научный руководитель ФГБНУ "НИИ морфологии человека", президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский рассказал о главных загадках коронавируса.
По его словам, пока неизвестно, почему COVID-19 поражает легкие гораздо сильнее, чем другие инфекции. В частности, многие пневмонии носят локальный характер, а при коронавирусе, как правило, наблюдается двустороннее воспаление, при котором происходит "диффузное альвеолярное повреждение".
"И это самое страшное, потому что кровь не получает кислород и ИВЛ бывает бессильна, так как блокируется газообмен", - отметил Кактурский в интервью "Московскому комсомольцу".
Он отметил, что в этом случае нужно "подключать тяжелую артиллерию" в виде экстракорпорального кровообращения, когда кровь насыщают кислородом вне организма, что требует дорогостоящей аппаратуры.
Также, по наблюдениям медика, остается неизвестным, почему заболевание поражает людей избирательно, а затем "расправляется с ними жестоко вплоть до летального исхода".
"Причем речь идет не только о людях из групп риска, что было бы объяснимо, но и о молодых. Можно только предположить, что у них имелись приобретенные или наследственные дефекты иммунной системы", - заключил Кактурский.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаЛев КактурскийКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - Общество
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