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2020-06-03T16:56
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ЧП в Норильске не влияет на работу энергетики, заявил Новак
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РИА Новости

ЧП в Норильске не влияет на работу энергетики, заявил Новак

16:56 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие в Норильске с разливом топлива не влияет на работу энергетики, снабжение теплоэлектростанции происходит за счёт газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Возникшая ситуация, она не влияет на работу энергетики норильского промышленного района, поскольку снабжение теплоэлектростанции происходит за счёт газа, дизельное топливо является резервным топливом", - сказал Новак.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Часть дизтоплива попала в местный ручей и речку Амбарная. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. ГМК "Норильский никель" рассчитывает ликвидировать разлив топлива, произошедший в результате аварии на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК", входит в структуру ГМК) в Норильске, в течение 10-14 суток, сообщала ранее компания.
Место разлива топлива в Норильске
Вчера, 16:25
МЧС направит силы для ликвидации разлива топлива в Норильске
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)Александр НовакВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
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