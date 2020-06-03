ЧП в Норильске не влияет на работу энергетики, заявил Новак

"Возникшая ситуация, она не влияет на работу энергетики норильского промышленного района, поскольку снабжение теплоэлектростанции происходит за счёт газа, дизельное топливо является резервным топливом", - сказал Новак.

По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Часть дизтоплива попала в местный ручей и речку Амбарная. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. ГМК "Норильский никель" рассчитывает ликвидировать разлив топлива, произошедший в результате аварии на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК", входит в структуру ГМК) в Норильске, в течение 10-14 суток, сообщала ранее компания.