ЧП в Норильске не влияет на работу энергетики, заявил Новак

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Чрезвычайное происшествие в Норильске с разливом топлива не влияет на работу энергетики, снабжение теплоэлектростанции происходит за счёт газа, заявил министр энергетики РФ Александр Новак на совещании по ликвидации последствий разлива топлива в Красноярском крае с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Возникшая ситуация, она не влияет на работу энергетики норильского промышленного района, поскольку снабжение теплоэлектростанции происходит за счёт газа, дизельное топливо является резервным топливом", - сказал Новак.
На территории ТЭЦ-3 в Норильске 29 мая произошел пожар на площади 350 квадратных метров. Сначала сообщалось, что пожар и разлив топлива начались после того, как в цистерну на ТЭЦ-3 врезался автомобиль, однако позднее СК РФ выдвинул иную версию. По данным следствия, сначала прохудился резервуар, топливо вылилось на проезжую часть, после чего начался пожар и загорелся проезжавший мимо автомобиль.
По предварительным данным властей, днище цистерны прохудилось из-за просевшего грунта. Часть дизтоплива попала в местный ручей и речку Амбарная. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. ГМК "Норильский никель" рассчитывает ликвидировать разлив топлива, произошедший в результате аварии на ТЭЦ-3 (АО "НТЭК", входит в структуру ГМК) в Норильске, в течение 10-14 суток, сообщала ранее компания.