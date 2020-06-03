Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл

ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Присутствия России в Дональд Трамп. Присутствия России в G7 требует здравый смысл, заявил президент США

В интервью радио Fox американского лидера спросили, что сделал президент России Владимир Путин , чтобы завоевать его доверие и вернуться в клуб ведущих стран мира.

"Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме . Теперь производство там стабильно. Они (цены на нефть. — Прим. ред.) опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", — сказал Трамп.

По его словам, в G7 половина вопросов посвящена России.

"Если бы он был там, их было бы намного легче решить", — отметил Трамп.

Он напомнил, что Россия уже входила в "Большую восьмерку" при Бараке Обаме, но остальные страны отказались от этого формата из-за присоединения Крыма к России.

"Обаму обчистили подчистую, обчистили ему карманы. Путин сделал что-то, чего он не должен делать, видимо, потому что не уважал Обаму, и США сказали: мы не хотим быть здесь, Путин должен быть там", — сказал Трамп.

Мы сидим там и тратим время, потому что, чтобы покончить с делом, кто-то должен позвонить Путину по разным вопросам. Вот я и говорю: нужно, чтобы он был в зале.

Дональд Трамп президент США президент США

Он еще раз подчеркнул, что дело в не том, заслуживает этого Россия или нет, а в здравом смысле.

Австралию и В конце прошлой недели американский лидер заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны — Россию, Индию Южную Корею . Как уточнила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара, саммит в таком расширенном формате позволит обсудить "будущее Китая".