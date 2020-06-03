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2020-06-03T17:36
https://ria.ru/20200603/1572416920.html
Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл
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РИА Новости

Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл

16:56 03.06.2020 (обновлено: 17:36 03.06.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 3 июн — РИА Новости. Присутствия России в G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
В интервью радио Fox американского лидера спросили, что сделал президент России Владимир Путин, чтобы завоевать его доверие и вернуться в клуб ведущих стран мира.
Вместо seven G-eleven. Президент США созывает антикитайский саммит
1 июня, 17:55Акценты
Вместо seven "G-eleven". Президент США созывает антикитайский саммитТрамп заявил, что формат G7 устарел и не олицетворяет то, что происходит в мире. А чтобы не подумали, что он у Москвы слова списал, предложил расширить его не одной Россией, а еще Австралией, Индией и Южной Кореей.
"Ну, он помог нам с нефтяной индустрией, что хорошо и для него тоже, и мы ее подняли и теперь можем спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте и других местах, в Оклахоме. Теперь производство там стабильно. Они (цены на нефть. — Прим. ред.) опускались до нуля, это бы стоило пять миллионов рабочих мест. Но вообще это не вопрос того, что он сделал. Это вопрос здравого смысла", — сказал Трамп.
По его словам, в G7 половина вопросов посвящена России.
"Если бы он был там, их было бы намного легче решить", — отметил Трамп.
Он напомнил, что Россия уже входила в "Большую восьмерку" при Бараке Обаме, но остальные страны отказались от этого формата из-за присоединения Крыма к России.
"Обаму обчистили подчистую, обчистили ему карманы. Путин сделал что-то, чего он не должен делать, видимо, потому что не уважал Обаму, и США сказали: мы не хотим быть здесь, Путин должен быть там", — сказал Трамп.
Мы сидим там и тратим время, потому что, чтобы покончить с делом, кто-то должен позвонить Путину по разным вопросам. Вот я и говорю: нужно, чтобы он был в зале.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в розовом саду возле Белого дома
Дональд Трамп
президент США
Он еще раз подчеркнул, что дело в не том, заслуживает этого Россия или нет, а в здравом смысле.
Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Вашингтоне
1 июня, 17:44
"Сейчас он мечется". Примаков пояснил, зачем Трампу звать Россию на G7
В конце прошлой недели американский лидер заявил, что переносит встречу "Большой семерки" на сентябрь и хочет пригласить туда дополнительно четыре страны — Россию, Индию, Австралию и Южную Корею. Как уточнила директор Белого дома по стратегическим коммуникациям Алисса Фара, саммит в таком расширенном формате позволит обсудить "будущее Китая".
Формат "Большой восьмерки" существовал с 1998 по 2014 год, но сократился до G7, когда из-за событий вокруг Крыма участники клуба отказались ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел против нее санкции. Москва ответила на это продуктовым эмбарго, взяла курс на импортозамещение и неоднократно заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. В последнее время на Западе все чаще звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
1 июня, 21:04
Премьер Канады заявил, что Россия будет оставаться "за пределами" G7
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Обсудить 13
Владимир ПутинОклахомаСШАРоссияG7Дональд ТрампВ мире
Популярные комментарии
Ну конечно, здравый смысл требует Австралию, а Китая не требует. Шизофреническая реальность. Скажите ему уже, что Китай уже более мощный, чем Империя Добра, Хахаха!
3 июня, 17:39
sensotron .
3220002
Какой молодец Путин, и северной дакоте помог и сохранил рабочие места в Техасе. Горжусь!
3 июня, 17:26
Владимир Врун-гель
6500017
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