Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 8,8 тысячи

КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 247, до 8795, всего умерли 310 человек, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Ранее власти Молдавии сообщили о 8548 зарегистрированных случаях коронавируса, 307 из которых стали летальными.

"Еще 247 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8795. Всего 4863 человека были вылечены, а 310 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.

Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.