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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:54
https://ria.ru/20200603/1572416779.html
Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 8,8 тысячи
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570025882_0:139:1280:859_1036x0_80_0_0_13a7910c356bb5c48df8f09ae84b2530.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Молдавии приблизилось к 8,8 тысячи

16:54 03.06.2020
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© SputnikИнфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
Инфекционная клиническая больница им. Тома Чорбэ, г. Кишинев
© Sputnik
КИШИНЕВ, 3 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 247, до 8795, всего умерли 310 человек, сообщила в среду пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 8548 зарегистрированных случаях коронавируса, 307 из которых стали летальными.
"Еще 247 случаев инфицирования новым коронавирусом были зарегистрированы сегодня в Молдавии, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус, достигло 8795. Всего 4863 человека были вылечены, а 310 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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