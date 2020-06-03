Минздрав Италии призвал к осторожности в отсутствие победы над COVID-19

РИМ, 3 июн - РИА Новости, Сергей Старцев. Министр здравоохранения Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в среду призвал соотечественников к осторожности и благоразумию, подчеркнув, что победа над коронавирусом еще не одержана. Его слова распространил минздрав.

"Дело еще не закончено, вирус циркулирует. Но благодаря тому, что мы сделали в эти недели, благодаря поведению итальянцев и мерам правительства и областей, мы имеем безусловно лучшую эпидемиологическую картину", - заявил глава минздрава в среду, когда в Италии были полностью сняты ограничения на передвижение граждан между различными регионами.

Он отметил, что "необходимо идти вперед с осторожностью и благоразумием", соблюдая ключевые правила, поскольку "вирус еще очень опасен".

"Мы прошли важный этап пути, но сражение еще не выиграно. Нам нужно продолжать работать с осторожностью вплоть до того, как будет изобретена вакцина, которая наконец-то позволит одержать победу", - резюмировал министр.

Совет министров Италии 31 января принял постановление о введении на полгода режима ЧС в стране в связи с распространением COVID-19. С 10 марта карантинные меры, введенные ранее в ряде северных регионов страны, были распространены на всю национальную территорию.

С 4 мая итальянские власти объявили о начале так называемой "фазы 2", в рамках которой возобновили работу строительные и производственные предприятия, а также учреждения оптовой торговли. 18 мая ограничительные меры на Апеннинах были заметно ослаблены: открылись магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, рестораны, бары, многие музеи и учреждения культуры. С 3 июня Италия восстановила режим свободного передвижения по всей национальной территории и открыла свои границы для граждан других стран ЕС.

Согласно официальным данным, по состоянию на вторник общее число случаев заражения новым типом коронавируса на Апеннинах превысило 233 тысячи, свыше 160 тысяч больных выздоровели, число жертв составило 33 530 человек. Примечательно, что впервые с начала марта в стране за сутки были зарегистрированы лишь 55 смертельных случаев в связи с пандемией COVID-19.