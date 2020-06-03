США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США отправили в Россию вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, они прибудут 4 июня, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"Остающиеся 150 аппаратов отправлены и, как ожидается, будут доставлены 4 июня", - сказал он.
Ранее США сообщили, что выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов уже была отправлена ранее.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
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