США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

"Остающиеся 150 аппаратов отправлены и, как ожидается, будут доставлены 4 июня", - сказал он.

Ранее США сообщили, что выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов уже была отправлена ранее.

Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.