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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:58
https://ria.ru/20200603/1572416534.html
США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571802693_0:180:3072:1908_1036x0_80_0_0_9fe873ebe64da421c310bedfc8d8fbed.jpg
РИА Новости

США направили в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

16:50 03.06.2020 (обновлено: 16:58 03.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL / Перейти в фотобанкПартия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
Партия из 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, доставленная американским военный самолет Boeing C-17 Globemaster III, в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Валерий Шарифулин/POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 3 июн - РИА Новости. США отправили в Россию вторую партию из 150 аппаратов искусственной вентиляции легких, они прибудут 4 июня, сообщил РИА Новости высокопоставленный представитель администрации США.
"Остающиеся 150 аппаратов отправлены и, как ожидается, будут доставлены 4 июня", - сказал он.
Ранее США сообщили, что выделили России для борьбы с пандемией коронавируса 200 аппаратов ИВЛ, первая партия из 50 аппаратов уже была отправлена ранее.
Ранее Россия направила в США самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием. Госдепартамент по этому поводу заявил, что США и Россия не раз помогали друг другу в прошлом и, без сомнения, будут делать это и впредь.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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