Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:50
https://ria.ru/20200603/1572416508.html
Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572000854_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d8d14bc84436b687fb60dc053ea9db6f.jpg
РИА Новости

Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина

16:50 03.06.2020
85
© РИА Новости / Андрей СтаростинМолоток в зале судебных заседаний
Молоток в зале судебных заседаний
© РИА Новости / Андрей Старостин
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы приговорил к двум годам условно москвича, сообщившего в экстренные службы о готовящемся взрыве в магазине одежды "Смешные цены" на юго-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 3 июня признал Самолдина А.И. виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и два месяца с двухлетним испытательным сроком", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что Самолдин по номеру 112 обратился в экстренные службы с сообщением о том, что взрыв готовится в магазине "Смешные цены" на улице Богданова на юго-западе Москвы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов угрозы не выявили.
Примечательно, что суд также взыскал с мужчины почти 5 тысяч рублей в качестве компенсации за выезд полицейских для проверки магазина.
Из карточки дела на сайте суда также следует, что мужчина согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.
Бразильский полицейский
1 июня, 21:56
Посольство России в Бразилии получило сообщение о минировании
300020
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Рефат Чубаров
Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Самолеты в США
В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний
Калининград
Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке
Протестующие у здания Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол
Мэр Миннеаполиса заявил, что в городе не нужны военные
Министерство финансов США в Вашингтоне
G7 планирует временно освободить беднейшие страны от долговых выплат
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Патологоанатом назвал главные загадки коронавируса
Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов
Владелец разграбленного магазина в США рассказал о действиях полиции
Военный эпидемиолог и терапевт Таймураз Тедтоев
В Москве умер заразившийся коронавирусом военный эпидемиолог
Логотип ЮНИСЕФ
В ЮНИСЕФ предупредили, что Европа может столкнуться со вспышкой кори
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин рассказал, что коронавирус поменял в образе жизни россиян
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: вопрос о приглашении России на саммит G7 обсудят по дипканалам
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае
Путин потребует правовой оценки работы должностных лиц при ЧП в Норильске
Сотрудники полиции и казаки патрулируют улицы Рузы
Воробьев рассказал, во сколько обошлась Подмосковью борьба с пандемией
ДТП на пересечении Малой Дмитровки с Садовым кольцом. 3 июня 2020
В центре Москвы восстановили движение транспорта после крупного ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Лента новостейМолния