Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Солнцевский суд Солнцевский суд Москвы приговорил к двум годам условно москвича, сообщившего в экстренные службы о готовящемся взрыве в магазине одежды "Смешные цены" на юго-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд 3 июня признал Самолдина А.И. виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и два месяца с двухлетним испытательным сроком", - рассказал собеседник агентства.

В суде уточнили, что Самолдин по номеру 112 обратился в экстренные службы с сообщением о том, что взрыв готовится в магазине "Смешные цены" на улице Богданова на юго-западе Москвы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов угрозы не выявили.

Примечательно, что суд также взыскал с мужчины почти 5 тысяч рублей в качестве компенсации за выезд полицейских для проверки магазина.