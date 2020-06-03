Москвич получил условный срок за ложное минирование магазина

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Солнцевский суд Москвы приговорил к двум годам условно москвича, сообщившего в экстренные службы о готовящемся взрыве в магазине одежды "Смешные цены" на юго-западе столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд 3 июня признал Самолдина А.И. виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему наказание в виде условного лишения свободы на срок два года и два месяца с двухлетним испытательным сроком", - рассказал собеседник агентства.
В суде уточнили, что Самолдин по номеру 112 обратился в экстренные службы с сообщением о том, что взрыв готовится в магазине "Смешные цены" на улице Богданова на юго-западе Москвы. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов угрозы не выявили.
Примечательно, что суд также взыскал с мужчины почти 5 тысяч рублей в качестве компенсации за выезд полицейских для проверки магазина.
Из карточки дела на сайте суда также следует, что мужчина согласился с обвинением и просил рассмотреть его дело в особом порядке.