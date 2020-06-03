Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:47
https://ria.ru/20200603/1572416395.html
Мэр Миннеаполиса заявил, что в городе не нужны военные
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572404144_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cf4b86655eb8fb10755a41902f82ad8d.jpg
РИА Новости

Мэр Миннеаполиса заявил, что в городе не нужны военные

16:47 03.06.2020
301
© РИА Новости / СтрингерПротестующие у здания Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол
Протестующие у здания Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр американского Миннеаполиса, где начались протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, заявил, что городу не требуется привлечение военных для подавления беспорядков.
По словам мэра Джейкоба Фрэя, его пугает желание президента США Дональда Трампа привлечь военных для подавления беспорядков.
"Чего мы не можем позволить - это чтобы двойственные мысли Трампа пришли в наш город в виде военного положения. Возможные последствия этого еще более ужасны, чем я могу представить. В Миннеаполисе, и говоря только о Миннеаполисе, нет никакой необходимости в каких-то дополнительных силах", - сказал Фрей в интервью газете New York Times.
По его словам, учитывая масштаб протестов, не было никакой вероятности, что полицейское управление сможет справиться с беспорядками самостоятельно.
Громят магазины, бьют витрины: беспорядки в США
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

Протестующие на улице в Миннеаполисе
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

Потерпевшая во время протестов в Миннеаполисе
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

Протестующие в Миннеаполисе
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

Протестующие в Миннеаполисе
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

Протестующие в Миннеаполисе
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

Протесты в Миннеаполисе
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

Протестующие в Миннеаполисе
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

Протестующие в Миннеаполисе
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

Протестующие в Миннеаполисе
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанк

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

Протестующие в Миннеаполисе
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Jonathan Ernst

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
© AP Photo / Evan Vucci

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

Участники акции протеста в Вашингтоне
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

Сотрудники полиции во время протестов в Миннеаполисе
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

Протестующие в Миннеаполисе
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

Протестующие в Миннеаполисе
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

Полицейские стоят в оцеплении во время протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

Участник протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанк

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Брайан Смит

Протесты в Нью-Йорке.

Участники протеста, вызванного смертью афроамериканца Джорджа Флойда, на одной из улиц Нью-Йорка
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
1 из 20

Протесты охватили уже около 140 американских городов.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
2 из 20

В 21 штате для урегулирования ситуации задействовали Нацгвардию.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
3 из 20

Во многих городах действует режим ЧС и комендантские часы.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
4 из 20

Демонстрации в Миннеаполисе продолжились даже после жесткого разгона митингующих.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
5 из 20

Люди третий день подряд нарушают комендантский час.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
6 из 20

Демонстранты пытались выйти к мэрии, но дорогу им преградили бетонные блоки и патруль.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
7 из 20

Тогда колонна отправилась в сторону "Священного места" — так здесь называют перекресток, рядом с которым которым произошел инцидент с Флойдом.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
8 из 20

За нарушение комендантского часа в Миннеаполисе задержали около 150 человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
9 из 20

Похожая ситуация складывается и во многих других городах.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
10 из 20

В Бостоне митингующие собирались в воскресенье у отделения полиции, у городской администрации и парламента штата Массачусетс.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
11 из 20

Протестующие забросали полицейских банками и бутылками, подожгли их автомобиль, а потом начали громить магазины.

© РИА Новости / Михаил Тургиев
Перейти в фотобанк
12 из 20

В Вашингтоне толпа выдвинулась в сторону Белого дома.

© REUTERS / Jonathan Ernst
13 из 20

Демонстранты устроили на проезжей части костер, в котором стали сжигать дорожные знаки, кусты, бутылки и все, что подвернется под руку.

© AP Photo / Evan Vucci
14 из 20

Полиция оттеснила протестующих, в ответ они начали громить магазины и врываться в офисные здания.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
15 из 20

При разгоне митингующих, бросавших в полицейских бутылки с водой и петарды, пострадали несколько человек.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
16 из 20

В Нью-Йорке демонстранты собираются в основном в Бруклине и на Манхэттене.

© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
17 из 20

Некоторые протестующие бьют витрины, прыгают по машинам, переворачивают клумбы, разрисовывают стены.

© РИА Новости / Брайан Смит
18 из 20

Участник акции протеста на одной из улиц Нью-Йорка.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
19 из 20

С начала беспорядков в США задержали почти четыре тысячи человек.

© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
20 из 20

Протесты в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Брайан Смит
"До того, как Национальная гвардия была полностью мобилизована, у нас были проблемы. После полной мобилизации мы смогли прекратить грабежи, мы смогли остановить насилие и пожары. Я думаю, было верным решением полностью мобилизовать Нацгвардию. И я хочу подчеркнуть, что это решение о мобилизации шло со стороны штата, а не президента", - сказал Фрей.
Уже больше недели в США продолжаются массовые протесты и беспорядки, начавшиеся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе от рук полицейских. Президент США Дональд Трамп выступает за решительные действия по восстановлению порядка и призывает губернаторов штатов задействовать военных, на что соглашаются не все из них.
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
1 июня, 16:43
Две судьбы, изменившие Америку: Джордж Флойд и Дерек Чавен
320002
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДональд ТрампМиннеаполисСШАВ мире
Рекомендуем
Разбитая витрина магазина в Миннеаполисе во время протестов
Владелец разграбленного магазина в США рассказал о действиях полиции
Глава Пентагона Марк Эспер
Пентагон не поддержал использование Закона о восстаниях из-за беспорядков
Самолеты в США
В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Белый дом заявил о праве Трампа послать военных на разгон протестов
Протестующие на месте убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе
В Миннеаполисе школы прекратили сотрудничество с полицией города
Сотрудники полиции на одной из улиц в Вашингтоне во время акции протеста
В штате Миссури во время беспорядков убили главу полиции города
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что не прятался в бункере во время протестов
Полицейские стоят в оцеплении во время протестов на одной из улиц Нью-Йорка
Белый дом недоволен действиями властей Нью-Йорка по подавлению протестов
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами. 21 мая 2020
Трамп заявил, что присутствия России в G7 требует здравый смысл
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Михаил Саакашвили
Саакашвили послал "к черту" бизнесменов, требующих быстрых результатов
Рефат Чубаров
Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины
Кадры смертельного задержания полицейскими Джорджа Флойда
Экс-полицейскому по делу Флойда хотят вменить более тяжкое преступление
Сотрудники полиции во время акции протеста в городе Хьюстон штата Техас
На фотографии с протестов в США нашли "русского агента"
Фетхуллах Гюлен
Турция обвинила оппозиционера Гюлена в поддержке беспорядков в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Лента новостейМолния