Мэр Миннеаполиса заявил, что в городе не нужны военные

Протестующие у здания Капитолия штата Миннесота в городе Сент-Пол

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Мэр американского Мэр американского Миннеаполиса , где начались протесты после смерти афроамериканца Джорджа Флойда , заявил, что городу не требуется привлечение военных для подавления беспорядков.

По словам мэра Джейкоба Фрэя, его пугает желание президента США Дональда Трампа привлечь военных для подавления беспорядков.

"Чего мы не можем позволить - это чтобы двойственные мысли Трампа пришли в наш город в виде военного положения. Возможные последствия этого еще более ужасны, чем я могу представить. В Миннеаполисе, и говоря только о Миннеаполисе, нет никакой необходимости в каких-то дополнительных силах", - сказал Фрей в интервью газете New York Times

По его словам, учитывая масштаб протестов, не было никакой вероятности, что полицейское управление сможет справиться с беспорядками самостоятельно.

"До того, как Национальная гвардия была полностью мобилизована, у нас были проблемы. После полной мобилизации мы смогли прекратить грабежи, мы смогли остановить насилие и пожары. Я думаю, было верным решением полностью мобилизовать Нацгвардию. И я хочу подчеркнуть, что это решение о мобилизации шло со стороны штата, а не президента", - сказал Фрей.