Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G

"Обговариваем вопросы, связанные с функциями этого единого инфраструктурного оператора. То ли основное направление деятельности будет сосредоточено на конверсии частотного спектра, то ли – и мы считаем, что надо делать именно так - когда выделяется свободный спектр на инфраструктурного оператора и осуществляется путём внутреннего регулирования и распределения обязанностей внутри этого объединения для выполнения функций бизнеса - и строительства сетей, и их эксплуатации на основе различных подходов frequency sharing (совместное использование частот - ред.), и других подходов", - сказал Иванов в ходе онлайн-конференции "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях", организованной газетой "Ведомости".