Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-03T16:53
https://ria.ru/20200603/1572416276.html
Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572416567_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2dac7378ba540360805a36e778a0c201.jpg
РИА Новости

Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G

16:45 03.06.2020 (обновлено: 16:53 03.06.2020)
327
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтажник на вышке сотовой связи
Монтажник на вышке сотовой связи
© РИА Новости / Яков Андреев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ обсуждает с операторами функционал совместного предприятия (СП) в сфере развития 5G, по-прежнему считает, что это должен быть единый инфраструктурный оператор, сообщил замглавы министерства Олег Иванов.

"Обговариваем вопросы, связанные с функциями этого единого инфраструктурного оператора. То ли основное направление деятельности будет сосредоточено на конверсии частотного спектра, то ли – и мы считаем, что надо делать именно так - когда выделяется свободный спектр на инфраструктурного оператора и осуществляется путём внутреннего регулирования и распределения обязанностей внутри этого объединения для выполнения функций бизнеса - и строительства сетей, и их эксплуатации на основе различных подходов frequency sharing (совместное использование частот - ред.), и других подходов", - сказал Иванов в ходе онлайн-конференции "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях", организованной газетой "Ведомости".

По его словам, Минкомсвязь не планирует выставлять на торги радиочастоты для 5G, а намерено его выделить объединению операторов. "Я думаю, это облегчит тоже жизнь для отрасли", - сказал замминистра.
В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.
Стенд компании Huawei с презентацией сетей 5G в Греции
28 мая, 12:09
На поколение круче. Xiaomi начала тестировать сеть 6G
Ряд операторов подчеркивали, что готовы к объединению усилий лишь с целью конверсии приоритетного для 5G частотного диапазона 3,4-3,8 Ггц, который сейчас занят другими службами, в том числе, военными. Минкомсвязь, в свою очередь, неоднократно высказывалась за создание единого инфраструктурного оператора, который получит частоты и будет строить сети, а операторы связи внутри СП определят вопросы использование этой инфраструктуры.
Еще ранее, в феврале 2019 года, "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП - ООО "Новые цифровые решения", основными задачами которого назывались создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков присоединиться к СП, но МТС и "Вымпелком" не вступали в него. Они, в частности, возражали против создания единого инфраструктурного оператора для строительства единой сети и последующего присоединения к ней всех операторов по модели MVNO (виртуального оператора сотовой связи).
Сетевое оборудование в серверной
Вчера, 13:40
Названы самые быстрорастущие технологии в РФ
600123
Обсудить 0
Олег ИвановБилайнМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)МегафонМТСЭкономика
Рекомендуем
Производство турбин
Китайский проект по производству турбин стартует под Калугой в 2020 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал призыв к госзакупкам отечественной продукции
Образец бюллетеня для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
Бюллетень голосования по Конституции изменять не будут
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова: восстановление прав на труд после пандемии будет непростым
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В "Единой России" предложили не повышать стоимость услуг ЖКХ с 1 июля
Мороженое в вафельном стаканчике
Российские производители мороженого увеличивают поставки в Китай
Сетевое оборудование в серверной
Названы самые быстрорастущие технологии в РФ
Машины скорой помощи, Кузбасс
Воробьев рассказал о распространении COVID-19 в Подмосковье
Студия радиостанции Серебряный дождь
Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз
Самолеты в США
В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о ситуации в лёгкой промышленности
Путин поручил взять в работу все идеи по поддержке российского легпрома
Рефат Чубаров
Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины
Калининград
Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке
Вывеска МСП банка
МСП Банк поддержал импортозамещающее производство пребиотиков
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на открытии Национального центра промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ
Мантуров предложил создать резерв масок на 15 миллиардов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Протестующие у Белого дома в США провели минуту молчания на коленях
01:42В КБР мужчину придавило деревом в машине из-за сильного ветра
01:38Эксперты: рано говорить о том, кто первым получит вакцину от COVID-19
01:38Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
01:20Боливия частично возобновила внутренние перелеты
01:16В США не увидели эффекта от гидроксихлорохина в профилактике COVID-19
01:03Эксперт рассказал, как Россия помогла кораблю Маска состыковаться с МКС
00:55Мастерская Брусникина поставила спектакль в игре The Sims 4
00:51В Чечне 11 человек пострадали из-за сильного ветра и дождя
00:42Подступы к Белому дому в Вашингтоне перегородили военной техникой
00:36США добавили в "черный список" еще семь кубинский организаций
00:21Суд арестовал еще одного участника перестрелки в Киевской области
00:19В Йемене не менее девяти человек погибли из-за проливных дождей
00:16СМИ: Хафтар отказался от переговоров с ПНС до отхода военных из Турции
00:13Правящая коалиция Германии согласовала план стимулирования экономики
00:12Счетная палата: у властей нет актуальных данных о лесном фонде страны
23:59Подмосковные мечети и мусульманские центры открылись для верующих
23:57В Приднестровье за сутки умер один пациент с COVID-19
23:51Троих новых обвиняемых по делу Флойда арестуют в течение дня
23:43Русскоязычная община Бруклина создает патрули для защиты от мародеров
Лента новостейМолния