Минкомсвязь обсуждает с операторами функции совместного предприятия по 5G

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Минкомсвязь РФ обсуждает с операторами функционал совместного предприятия (СП) в сфере развития 5G, по-прежнему считает, что это должен быть единый инфраструктурный оператор, сообщил замглавы министерства Олег Иванов.
"Обговариваем вопросы, связанные с функциями этого единого инфраструктурного оператора. То ли основное направление деятельности будет сосредоточено на конверсии частотного спектра, то ли – и мы считаем, что надо делать именно так - когда выделяется свободный спектр на инфраструктурного оператора и осуществляется путём внутреннего регулирования и распределения обязанностей внутри этого объединения для выполнения функций бизнеса - и строительства сетей, и их эксплуатации на основе различных подходов frequency sharing (совместное использование частот - ред.), и других подходов", - сказал Иванов в ходе онлайн-конференции "Телекоммуникации: Now. Next. Beyond. Самоизоляция на высоких скоростях", организованной газетой "Ведомости".
По его словам, Минкомсвязь не планирует выставлять на торги радиочастоты для 5G, а намерено его выделить объединению операторов. "Я думаю, это облегчит тоже жизнь для отрасли", - сказал замминистра.
В декабре 2019 года "Ростелеком", МТС, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") и "Мегафон" объявили о подписании соглашения о намерениях с целью организации совместной работы по развитию сетей мобильной связи пятого поколения. Стороны прорабатывают варианты объединения усилий, включая возможность создания СП с равными долями, работа которого будет направлена на расчистку частотного ресурса, достаточного для построения участниками собственных сетей 5G.
Ряд операторов подчеркивали, что готовы к объединению усилий лишь с целью конверсии приоритетного для 5G частотного диапазона 3,4-3,8 Ггц, который сейчас занят другими службами, в том числе, военными. Минкомсвязь, в свою очередь, неоднократно высказывалась за создание единого инфраструктурного оператора, который получит частоты и будет строить сети, а операторы связи внутри СП определят вопросы использование этой инфраструктуры.
Еще ранее, в феврале 2019 года, "Ростелеком" и "Мегафон" уже создали СП - ООО "Новые цифровые решения", основными задачами которого назывались создание единого инфраструктурного оператора и высвобождение радиочастот для внедрения сетей 5G в России. Стороны приглашали и других игроков присоединиться к СП, но МТС и "Вымпелком" не вступали в него. Они, в частности, возражали против создания единого инфраструктурного оператора для строительства единой сети и последующего присоединения к ней всех операторов по модели MVNO (виртуального оператора сотовой связи).
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