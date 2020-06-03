Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины

"У крымских татар есть пословица "Агъламаян балая, меме еммее вермилер", что в переводе значит "Не плачущему ребенку грудь не дают". Вот пан Чубаров вечно плачет, чтобы выторговать очередной западный грант на антироссийскую риторику. Хочу успокоить экстремиста Чубарова, Россия никуда вторгаться не будет", - сказал РИА Новости Умеров.