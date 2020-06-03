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2020-06-03T16:44
https://ria.ru/20200603/1572416195.html
Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины
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РИА Новости

Крымские татары ответили на слова Чубарова о захвате Россией юга Украины

16:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкРефат Чубаров
Рефат Чубаров
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Рефат Чубаров. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июн – РИА Новости. Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что озвученный лидером "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефатом Чубаровым прогноз о якобы готовности России захватить часть юга Украины ради водоснабжения Крыма продиктован желанием обратить на себя внимание и выторговать очередной западный грант на антироссийскую риторику.
Ранее Чубаров заявил украинским СМИ, что Россия якобы готова применить военную силу, чтобы вторгнуться на юг Украины и взять под контроль Каховское водохранилище в Херсонской области, откуда вода ранее поступала по Северо-Крымскому каналу в Крым. По его словам, для нападения Россия, скорее всего, будет задействовать в основном авиацию и Черноморский флот.
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"У крымских татар есть пословица "Агъламаян балая, меме еммее вермилер", что в переводе значит "Не плачущему ребенку грудь не дают". Вот пан Чубаров вечно плачет, чтобы выторговать очередной западный грант на антироссийскую риторику. Хочу успокоить экстремиста Чубарова, Россия никуда вторгаться не будет", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, чем больше проходит времени, тем больше украинских политиков осознают необходимость восстановления дружеских отношений с Россией.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Эйваз УмеровДнепр (город)Рефат ЧубаровВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНВ мире
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