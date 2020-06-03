Путин потребует правовой оценки работы должностных лиц при ЧП в Норильске

Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о мерах по ликвидации разлива дизельного топлива в Красноярском крае

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вынужден будет дать поручение правоохранителям оценить работу должностных лиц в связи с ЧП в Норильске.

В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске произошел пожар на площади 350 квадратных метров. По данным МЧС, пожар возник после того, как автомобиль врезался в хранилище с дизельным топливом. На работу ТЭЦ-3 пожар не повлиял, пострадавших нет. Позднее СК сообщил, что на ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" произошла разгерметизация резервуара. Горюче-смазочные материалы разлились на проезжую часть, загорелся проезжавший автомобиль. Возбуждено уголовное дело, краевые власти ввели режим ЧС межмуниципального уровня. По данным властей, из емкости вылилось порядка 20 тысяч тонн дизтоплива, попавших в ручей и речку Амбарная.

Путин в среду в ходе совещания по ликвидации разлива дизельного топлива поинтересовался, почему "Норильско-Таймырская энергетическая компания" не сразу сообщила о происшествии. Получив ответ от представителя компании, что сообщение поступило сразу, президент обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с аналогичным вопросом. Тот в свою очередь отметил, что данные о ЧП поступили через несколько дней, это документально зафиксировано.