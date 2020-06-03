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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-03T16:44
https://ria.ru/20200603/1572416122.html
В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 800
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 800

16:44 03.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому за сутки 46 человек, у которых был диагностирован коронавирус, таким образом, выздоровели 835 из 2326 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.
"Ещё 46 человек в регионе вылечились от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 2326 случаев новой коронавирусной инфекции, 835 человек выздоровели", - говорится в сообщении.
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Восемь пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли.
На данный момент в больницах находятся 183 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 659 человек с подозрением на выделение вируса.
Дома находятся 1300 пациентов с легкой формой COVID-19.
Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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