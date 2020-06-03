В Липецкой области число излечившихся от коронавируса превысило 800

ВОРОНЕЖ, 3 июн - РИА Новости. Врачи в Врачи в Липецкой области за сутки выписали из больниц и сняли с наблюдения на дому за сутки 46 человек, у которых был диагностирован коронавирус , таким образом, выздоровели 835 из 2326 заболевших в регионе, сообщает областная администрация.

"Ещё 46 человек в регионе вылечились от коронавируса. Всего на территории Липецкой области зарегистрировано 2326 случаев новой коронавирусной инфекции, 835 человек выздоровели", - говорится в сообщении.

Восемь пациентов с подтвержденным COVID-19 умерли.

На данный момент в больницах находятся 183 человека с диагнозом "коронавирусная инфекция" и 659 человек с подозрением на выделение вируса.

Дома находятся 1300 пациентов с легкой формой COVID-19.

Население Липецкой области, по данным на начало 2020 года, составляет 1,139 миллиона человек.