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2020-06-03T16:59
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В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний
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РИА Новости

В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний

16:44 03.06.2020 (обновлено: 16:59 03.06.2020)
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© AP Photo / Marcio Jose SanchezСамолеты в США
Самолеты в США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Самолеты в США. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вашингтон планирует ввести запрет на пассажирские рейсы китайских авиакомпаний в США с 16 июня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее власти США обвинили правительство Китая в том, что оно препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну после сокращения числа рейсов из-за пандемии коронавируса.
По данным агентства, официально об этом решении будет объявлено в среду, 3 июня. По словам источников, запрет должен вступить в силу 16 июня, однако дата может быть сдвинута.
В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.
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Позже управление гражданской авиации Китая (CAAC) в рамках профилактики завоза коронавирусной инфекции потребовало от всех китайских авиакомпаний сохранить с каждой страной только один маршрут и выполнять не более одного рейса в неделю, а от всех зарубежных перевозчиков – выполнять не больше рейсов, чем 12 марта.
Однако министерство транспорта США заявило, что, поскольку к 12 марта все американские авиакомпании прекратили полеты в КНР, это требование "фактически препятствует возобновлению регулярных пассажирских рейсов в Китай". Министерство отметило что в июне авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines хотят возобновить полеты в Китай.
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