В США планируют ввести запрет на полеты китайских авиакомпаний

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Вашингтон планирует ввести запрет на пассажирские рейсы китайских авиакомпаний в США с 16 июня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее власти США обвинили правительство Китая в том, что оно препятствует возобновлению полетов американских авиакомпаний в страну после сокращения числа рейсов из-за пандемии коронавируса.

По данным агентства, официально об этом решении будет объявлено в среду, 3 июня. По словам источников, запрет должен вступить в силу 16 июня, однако дата может быть сдвинута.

В конце января американские власти на фоне распространения COVID-19 запретили въезд в страну гражданам ряда стран, которые за две недели до этого побывали в Китае, но никаких ограничений для китайских авиакомпаний не вводили. В феврале большинство американских перевозчиков добровольно решили приостановить все пассажирские рейсы в Китай, и к середине месяца число рейсов между двумя странами сократилось до 20, выполняли их только китайские авиакомпании.

Позже управление гражданской авиации Китая (CAAC) в рамках профилактики завоза коронавирусной инфекции потребовало от всех китайских авиакомпаний сохранить с каждой страной только один маршрут и выполнять не более одного рейса в неделю, а от всех зарубежных перевозчиков – выполнять не больше рейсов, чем 12 марта.