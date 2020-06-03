Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз

"Мы назначили 4 июля последний день, у нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать. А дальше уже что-то по этому поводу делать. Если говорить про какую-то дату - эта дата нам известна. А если говорить про продолжение существования, то будем смотреть по обстоятельствам", - рассказал агентству Савицкий, отметив, что причина в финансовых трудностях.