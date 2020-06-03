Радио "Серебряный дождь" 4 июля выйдет в эфир в последний раз

МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Радио "Серебряный дождь" выйдет в эфир в последний раз 4 июля из-за финансовых трудностей, в последнее время на радиостанции были задержки с выплатами зарплат, сообщил РИА Новости генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий.
"Мы назначили 4 июля последний день, у нас день рождения просто станции. В последний день хотели его в последний раз отпраздновать. А дальше уже что-то по этому поводу делать. Если говорить про какую-то дату - эта дата нам известна. А если говорить про продолжение существования, то будем смотреть по обстоятельствам", - рассказал агентству Савицкий, отметив, что причина в финансовых трудностях.
Савицкий также утвердительно ответил на вопрос о том, были ли задержки зарплат сотрудников. "Начались, все пришлось сокращать, все как у всех", - отметил гендиректор.
Информационно-развлекательная радиостанция "Серебряный дождь" начала свое вещание 4 июля 1995 года. Как отмечает сам "Серебряный дождь", они стали первыми в континентальной Европе, кто осуществил трансляцию своего эфира в сети Интернет в режиме реального времени. Спутниковое же вещание радиостанции осуществляется более чем в 200 городах России и ближнего зарубежья, говорится на сайте. Как заявляет радиостанция, при ее поддержке и непосредственном участии в Москве прошли гастроли звезд мировой величины: Элтона Джона, Ринго Старра, Deep Purple и других.