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2020-06-03T16:43
https://ria.ru/20200603/1572415798.html
Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям
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РИА Новости

Росавиация одобрила выплату субсидий 18 авиакомпаниям

16:39 03.06.2020 (обновлено: 16:43 03.06.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
Самолет в небе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Росавиация с 14 мая одобрила выплату субсидий 18 российским авиакомпаниям на сумму 9,454 миллиарда рублей, проверяет поданную документацию ещё 13 перевозчиков, объем предполагаемых субсидий им - 238,2 миллиона рублей, сообщает ведомство.
"В Росавиацию поступило 31 заявление о предоставлении субсидий. В настоящее время на проверке в Росавиации находится документация 13 авиакомпаний, объем предполагаемых субсидий составляет 238,2 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько
22 мая, 05:28
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"С 14 мая Росавиацией уже приняты положительные решения по заявлениям 18 авиакомпаний на сумму 9,454 миллиарда рублей. Субсидии предоставлены авиакомпаниям "Аэрофлот", "Россия", "Аврора", "Азимут", "Азур Эйр", "Ред Вингс", "СмартАвиа", "Уральские авиалинии", "Сибирь", "Северсталь", "АйФлай", "Роял Флайт", "Икар", "Северный ветер", "Авиакомпания "ЮТэйр", "ЮТэйр-вертолетные услуги", ЗАО "ЮТэйр", "РусЛайн", - также отмечает ведомство.
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ТуризмНовости - ТуризмРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Экономика
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