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2020-06-03T16:37
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Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке
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РИА Новости

Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке

16:37 03.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповКалининград
Калининград
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Суд обязал жителя Калининграда снять с фасада его частного дома табличку с адресом на немецком языке, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.
Прокуратура выяснила, что владелец индивидуального жилого дома в Калининграде повесил на фасаде табличку с адресом на немецком языке Wißmannstraße, тогда как в перечне улично-дорожной сети, утвержденном постановлением городской администрации, фактическое наименование улицы - "улица Щорса". Название Виссманнштрассе улица носила до 1945 года, когда нынешний Калининград, в то время Кенигсберг, был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия.
"В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором города Калининграда направлено исковое заявление в суд. Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено, на гражданина возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.
Ранее областная прокуратура сообщала, что в ведомстве обсуждается возможность разработки областного закона, который бы ограничил использование иностранных слов в наружной рекламе и вывесках на улицах Калининграда. Кроме того, изменение установленных законодательными актами знаков информации может дезориентировать как жителей, так и сотрудников экстренных служб, считают в прокуратуре.
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