Суд обязал калининградца снять со своего дома табличку на немецком языке

КАЛИНИНГРАД, 3 июн - РИА Новости. Суд обязал жителя Суд обязал жителя Калининграда снять с фасада его частного дома табличку с адресом на немецком языке, сообщила пресс-служба калининградской областной прокуратуры.

Прокуратура выяснила, что владелец индивидуального жилого дома в Калининграде повесил на фасаде табличку с адресом на немецком языке Wißmannstraße, тогда как в перечне улично-дорожной сети, утвержденном постановлением городской администрации, фактическое наименование улицы - "улица Щорса". Название Виссманнштрассе улица носила до 1945 года, когда нынешний Калининград, в то время Кенигсберг, был столицей немецкой провинции Восточная Пруссия.

"В связи с выявленными нарушениями федерального законодательства прокурором города Калининграда направлено исковое заявление в суд. Решением суда исковое заявление прокурора удовлетворено, на гражданина возложена обязанность привести знак адресной информации в соответствие с установленными требованиями в 30-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу", - говорится в сообщении.