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2020-06-03T16:32
https://ria.ru/20200603/1572415292.html
СК проверяет приют в Пермском крае, откуда ушли две воспитанницы
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РИА Новости

СК проверяет приют в Пермском крае, откуда ушли две воспитанницы

16:32 03.06.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Следователи Пермского края проводят проверку приюта при монастыре в Пермском крае, откуда накануне ушли две воспитанницы, девочек утром в среду нашел в лесу полицейский, сообщили РИА Новости в Верещагинском межрайонном следственном отделе.
"Следственным отделом проводится доследственная проверка по поводу инцидента с двумя воспитанницами приюта, которых обнаружил сотрудник ОВД, опрашиваются участники события, истребуются необходимые документы. Устанавливаются причины ухода девочек: проверяются условия содержания и воспитания детей, находящихся под патронажем религиозного учреждения", - рассказал представитель Верещагинского межрайонного следственного отдела управления СК.
Девочки 9 и 12 лет являются воспитанницами приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, расположенного в Верещагинском районе Пермского края. Представитель краевого МВД пояснил, что они ушли в лес во вторник, 2 июня, и с прогулки не вернулись. До этого из приюта не убегали. Вечером детей на трассе Очёр - Верещагино, вблизи села Вознесенское, заметил таксист. Он позвонил в полицию и рассказал о школьницах, гуляющих без сопровождения взрослых. Найти детей 2 июня не удалось, поиски продолжались всю ночь.
"Сотрудники полиции опросили воспитанников и воспитателей, проверили места возможного пребывания детей. В поисках приняли участие не только полицейские, но и сотрудники МЧС, Росгвардии, лесничий и волонтеры", - рассказали в ведомстве.
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В министерстве добавили, что спящих детей в лесу у поселка Быстрово утром обнаружил лейтенант Рустам Носков.
"В ходе отработки территории Рустам Носков заметил на земле детские следы. Пройдя по ним, в лесополосе вблизи дачного поселка полицейский нашел девочек, которые спали на расстеленной на траве куртке. В настоящее время жизни и здоровью детей ничего не угрожает", - рассказали в полиции.
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Следственный комитет России (СК РФ)Пермский крайПроисшествия
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