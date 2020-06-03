СК проверяет приют в Пермском крае, откуда ушли две воспитанницы

ПЕРМЬ, 3 июн - РИА Новости. Следователи Следователи Пермского края проводят проверку приюта при монастыре в Пермском крае, откуда накануне ушли две воспитанницы, девочек утром в среду нашел в лесу полицейский, сообщили РИА Новости в Верещагинском межрайонном следственном отделе.

"Следственным отделом проводится доследственная проверка по поводу инцидента с двумя воспитанницами приюта, которых обнаружил сотрудник ОВД, опрашиваются участники события, истребуются необходимые документы. Устанавливаются причины ухода девочек: проверяются условия содержания и воспитания детей, находящихся под патронажем религиозного учреждения", - рассказал представитель Верещагинского межрайонного следственного отдела управления СК

Девочки 9 и 12 лет являются воспитанницами приюта Свято-Лазаревского женского монастыря, расположенного в Верещагинском районе Пермского края. Представитель краевого МВД пояснил, что они ушли в лес во вторник, 2 июня, и с прогулки не вернулись. До этого из приюта не убегали. Вечером детей на трассе Очёр - Верещагино, вблизи села Вознесенское, заметил таксист. Он позвонил в полицию и рассказал о школьницах, гуляющих без сопровождения взрослых. Найти детей 2 июня не удалось, поиски продолжались всю ночь.

"Сотрудники полиции опросили воспитанников и воспитателей, проверили места возможного пребывания детей. В поисках приняли участие не только полицейские, но и сотрудники МЧС, Росгвардии, лесничий и волонтеры", - рассказали в ведомстве.

В министерстве добавили, что спящих детей в лесу у поселка Быстрово утром обнаружил лейтенант Рустам Носков.